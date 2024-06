Grêmio Grêmio encerra preparativos para enfrentar o Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Tricolor ocupa a 9ª posição no Brasileirão Feminino, com 14 pontos e 10 jogos disputados Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA Tricolor ocupa a 9ª posição no Brasileirão Feminino, com 14 pontos e 10 jogos disputados (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA) Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

O Grêmio encerrou neste sábado (15) a preparação para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Desde quarta-feira (12), as Gurias Gremistas participam de treinamentos visando o duelo contra o Cruzeiro, importante na luta pelo retorno ao G8 da competição nacional. As atividades realizadas tiveram como foco a troca de passes, bolas paradas e exercícios de força.

Comandadas pela técnica Thaissan Passos, as atletas trabalharam firme na preparação para o jogo de domingo (16). As atividades foram realizadas no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, sede do Departamento Feminino, e também no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, palco do duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Nesses dias, a treinadora orientou dinâmicas de trocas de passes, finalizações, atividades de ataque e defesa e de bola parada. Os trabalhos contaram com o apoio da equipe de preparação física, comandada por Thales Medeiros, que coordenou os aquecimentos e exercícios de força. Em paralelo a isso, a preparadora Sol Farias realizou treinos com as goleiras Lorena, Vivi Holzel, Sol e Isa Condorelli.

Na última sexta-feira (14), as atividades contaram também com a presença da diretora de futebol Marianita Nascimento e da diretora adjunta Karina Balestra, junto à supervisora Patrícia Gusmão. Elas conversaram com o grupo, reforçando a união e o foco na busca pela classificação.

O duelo contra o Cruzeiro acontece amanhã (16), às 15h, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, com entrada mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. A transmissão será do Canal GOAT. Atualmente, o Grêmio ocupa a 9ª posição no Brasileirão Feminino, com 14 pontos e 10 jogos disputados – dois a menos que a maioria dos times por conta dos adiamentos devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no último mês de maio.

