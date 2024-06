Inter Confira a lista de relacionados do Inter para enfrentar o Vitória no domingo, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Inter ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos e seis jogos disputados Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Inter ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos e seis jogos disputados (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

Depois de empatar com o São Paulo na última quinta-feira (13) jogando em Criciúma (SC), o Inter se prepara para enfrentar o Vitória no domingo (16). A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontecerá no estádio Barradão, em Salvador, a partir das 16h.

Confira os jogadores relacionados pelo Inter:

Goleiros: Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus;

Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus; Laterais: Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê;

Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê; Zagueiros: Gabriel Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão;

Gabriel Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão; Volantes: Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia;

Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia; Meias: Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran;

Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran; Atacantes: Alario, Lucca, Wanderson e Wesley.

Arbitragem

Árbitro principal: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ);

Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ); Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ);

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ); VAR: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

Atualmente, o Inter ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos e seis jogos disputados. No último compromisso fora de casa contra o Juventude, o Vitória empatou em 1 a 1. A equipe baiana ainda não venceu no Brasileirão e está na lanterna da tabela.

