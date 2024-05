Grêmio Vice de futebol do Grêmio é denunciado por reclamação de pênalti não marcado em partida contra o Vasco no Brasileirão

Edital divulgado pelo STJD prevê um julgamento para Antônio Brum (foto) nesta sexta-feira (24)

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, foi denunciado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta das reclamações proferidas no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro 2024, contra o Vasco, em São Januário.

O dirigente gremista foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O lance em questão foi o pênalti não marcado após a bola tocar no braço do lateral-esquerdo vascaíno Lucas Piton.

O edital divulgado pelo STJD na quarta-feira (22) prevê um julgamento para Brum nesta sexta-feira (24). O artigo 258, no qual o vice de futebol do Tricolor foi denunciado fala em “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código”.

Para quem não é jogador, treinador, médico ou membro da comissão técnica a pena aplicada para esse tipo de infração é de 15 a 180 dias de suspensão. O departamento jurídico do Grêmio será responsável pela defesa de Brum.

Na estreia do Brasileirão, o dirigente gremista fez reclamações ao árbitro Flávio Rodrigues por não marcar pênalti a favor do clube gaúcho após a bola tocar no braço de Lucas Piton. Na súmula, o árbitro disse que, no intervalo da partida, foi abordado por Antônio Brum no túnel de acesso aos vestiários do estádio, e que este precisou ser contido por policiais.

Na ocasião, Flávio Rodrigues cita que na volta do intervalo, o dirigente gremista seguiu no mesmo local e continuou com as reclamações, mas foi contido por policiais. Depois da partida, Brum criticou a arbitragem e classificou como uma “vergonha”

“Isso é muito pênalti. O VAR te chamou. Como não me marca uma cortada de vôlei dessas? Não adianta olhar com cara feia para mim que eu não tenho medo de você”, reclamou o dirigente, conforme costa no documento oficial da partida.

