Inter Inter tem agenda definida para o retorno no Brasileirão e na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Colorado volta a campo na próxima terça-feira (28), contra o Belgrano (ARG), pela Sul-Americana, na Arena Barueri

Após as oficializações feitas pela CONMEBOL e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no começo desta semana, o Inter teve divulgado o calendário de jogos que disputará a partir do retorno aos gramados, na próxima terça-feira (28).

Em um período de 20 dias, a equipe de Eduardo Coudet, que realiza uma intertemporada em Itu, no interior de São Paulo, terá seis duelos, três válidos pelo Brasileirão e outros três pela Copa Sul-Americana. Confira as datas na tabela abaixo:

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, que também causaram danos no Estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante, o Inter não disputará em casa nenhuma das três partidas que tem pela frente como mandante.

Na próxima semana, a Arena Barueri servirá como casa colorada no embate com o Belgrano (ARG), pela Sul-Americana. Depois, o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul, sediará o duelo entre Inter e Delfín (EQU). Por fim, a oitava rodada do Brasileirão, ocorrerá no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, contra o São Paulo.

Diante da pequena maratona de jogos que tem pela frente, o Inter escolheu a cidade de Itu, no interior paulista, para sediar uma espécie de intertemporada. A partir da estrutura oferecida pelo Otho Hotel, o clube gaúcho projeta recuperar a forma física apresentada até o mês passado, antes da enchente.

Na última vez que foi a campo, no dia 28 de abril, o time de Eduardo Coudet empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. O resultado da partida travada, válida pela quinta rodada nacional e disputada no Beira-Rio, levou o Colorado aos sete pontos na tabela da país.

Já pela Sul-Americana, o Inter não vai a campo desde o último dia 25 de abril. Na ocasião, Wesley e Borré marcaram os gols da vitória de 2 a 1 do sobre o Delfín (EQU), em Manta, pela terceira rodada da fase de grupos. Os três pontos somados fora de casa deixaram o Inter com cinco pontos na tabela do grupo C.

Até o momento, em 2024, o Inter soma 15 vitórias, seis empates e duas derrotas nos 23 jogos que disputou. O saldo da equipe de Coudet é positivo, com 35 gols marcados contra 12 sofridos. Assim, o desempenho na temporada tem um aproveitamento de 74%.

2024-05-23