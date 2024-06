Inter Em Salvador, Inter encara neste domingo o Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

A equipe do Inter finalizou a preparação para a partida nesse sábado (15). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após o empate sem gols contra o São Paulo na última partida do Campeonato Brasileiro, o Inter encara neste domingo (16) o Vitória, em jogo válido pela 9ª rodada do torneio nacional. O confronto começa às 16h no estádio Barradão, em Salvador (BA). Com 11 pontos, o Colorado está na 10ª posição da tabela de classificação.

O último treinamento da equipe colorada antes de encarar o time rubro-negro foi realizado na tarde desse sábado (15) no CT do Bahia. Os comandados de Eduardo Coudet fizeram um treino fechado, realizando os últimos ajustes. Em relação ao último jogo, o técnico argentino tem os retornos de Mercado, que cumpriu suspensão e, Lucas Alário, que estava lesionado. Já Alan Patrick, com um estiramento muscular na coxa, fica de fora.

Pelo Brasileirão e como mandante, o Inter volta a campo na quarta-feira (19) para enfrentar o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), a partir das 21h30min. Posteriormente, o Colorado disputará o primeiro Grenal do Brasileirão. Com o mando de campo do Grêmio, o jogo será no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O duelo será no próximo dia 22 (sábado), às 17h30min.

Na última partida pelo Brasileirão, diante do São Paulo, o técnico Eduardo Coudet completou 100 partidas à frente da casamata do Inter. Sob o comando do treinador argentino, o clube gaúcho tem 52 vitórias e 60,6% de aproveitamento.

Confira a lista com os jogadores relacionados pelo Inter para a partida contra o Vitória:

– Goleiros: Anthoni, Fabrício e Kauan Jesus;

– Laterais: Bernabei, Bustos, Hugo Mallo e Renê;

– Zagueiros: Gabriel Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão;

– Volantes: Aránguiz, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia;

– Meias: Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran;

– Atacantes: Alario, Lucca, Wanderson e Wesley.

