Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

O técnico Eduardo Coudet já está comandando os treinos do Colorado para o próximo jogo do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputado na quinta-feira (13) em Criciúma (SC), o Inter empatou em 0 a 0 com o São Paulo. Com o resultado, o Colorado está na 10ª posição da tabela de classificação, com 11 pontos. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet classificou o confronto como parelho e ressaltou a falta de efetividade da equipe nas finalizações. Segundo ele, são muitos chutes para poucos gols.

“Sei que temos algumas dificuldades, mas vamos ter de superá-las. […] Enfrentamos um grande rival, e ainda bem que conseguimos nos adaptar às dificuldades do jogo. Tivemos chances e acho que poderíamos ter ganhado no final, mas nunca estou satisfeito, sempre quero ganhar”, afirmou Coudet.

O treinador fez questão de reafirmar que há um déficit de gols. “É algo que falamos o tempo todo. Cobro muito dos jogadores. Acontece. você tem jogadores habilidosos e que sempre encontram um passe a mais, em vez de finalizar, e é o que mais treinamos, para chutar o tempo todo e ser mais simples. Se tem espaço livre na frente, tem de chutar”, afirmou Coudet. “Se precisamos de 20 finalizações para fazer um gol, é sinal de que precisamos melhorar isso. Temos finalizado muito mal.”

Na manhã dessa sexta-feira (14), a equipe do Inter retomou os treinos no CT do Criciúma, visando o próximo desafio no Brasileirão. O trabalho foi dividido em duas partes. Os jogadores que iniciaram o jogo contra o time paulista fizeram atividades físicas e regenerativas na academia, enquanto o restante do grupo foi ao gramado e realizou exercícios com bola sob orientações do treinador Eduardo Coudet.

Neste domingo (16), o Colorado enfrenta o Vitória, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

