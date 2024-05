Porto Alegre “Chuva tem se intensificado em Porto Alegre além do que os modelos previam”, diz a prefeitura

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Diretor-geral do DMAE, Maurício Loss, e coordenador da Defesa Civil Municipal, Evaldo Rodrigues. (Foto: Divulgação/DMAE)

“A chuva tem se intensificado em Porto Alegre além do que os modelos previam”, informou o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Maurício Loss, em vídeo encaminhado à imprensa no início da tarde desta quinta-feira (23).

Segundo ele, as equipes da prefeitura da capital gaúcha trabalham para ampliar o funcionamento de casas de bomba para drenagem da água. Os esforços estão concentrados, principalmente, nos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, bastante afetados pelas enchentes desde o início desta temporada chuvosa.

“Nossas equipes também seguem atuando na limpeza das redes com caminhões hidrojato para tirar todo aquele material, aquele lodo, aquela areia que ficou acumulado nos últimos alagamentos”, completou Loss.

Em complemento, o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Evaldo Rodrigues disse que as áreas já previamente afetadas pelas cheias do Guaíba devem permanecer em atenção.

Ele pede que os moradores dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa monitorem os riscos, em especial quem mora em andares baixos, em piso térreo de edificações. “Caso haja necessidade, busquem abrigo em local seguro”, concluiu.

Ruas novamente alagadas

Mesmo com a baixa do Guaíba, algumas ruas de Porto Alegre voltaram a ficar alagadas no fim da manhã desta quinta-feira. Relatos feitos dão conta que a água voltou a invadir a Avenida Cristóvão Colombo, na região central da capital gaúcha.

Cheia do Guaíba

Voltou a chover na capital gaúcha na madrugada desta quinta-feira e o nível do rio Guaíba subiu 14 centímetros em cinco horas. Às 1h15 da madrugada, os sistemas de medição marcaram 3,82 metros. Às 5h o rio chegou em seu pico das últimas 24h, marcando 3,96 metros.

Na última atualização até a publicação da reportagem, o nível do Guaíba já tinha abaixado um pouco, marcando 3,9 metros às 7h15 desta quinta-feira.

