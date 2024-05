Mundo Primeiro-ministro do Reino Unido antecipa eleições e dissolve Parlamento

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Rishi Sunak convocou eleições para o parlamento nesta quarta-feira (22); Partido Trabalhista, de oposição, lidera todas as pesquisas Foto: Reprodução Rishi Sunak convocou eleições para o parlamento nesta quarta-feira (22); Partido Trabalhista, de oposição, lidera todas as pesquisas (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Reino Unido vai às urnas no dia 4 de julho para eleger um novo Parlamento e, provavelmente, um novo governo. O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak surpreendeu boa parte do país nesta quarta-feira (22) ao convocar eleições gerais para a primeira quinta-feira de julho. Ele poderia escolher qualquer data até o fim do ano.

O Partido Trabalhista, de oposição, lidera todas as pesquisas de intenção de voto por uma larga margem e tem uma grande chance de vencer a disputa.

Na média das pesquisas, 44% dos eleitores dizem que pretendem votar nos trabalhistas, liderados por Sir Keir Starmer. Apenas 23% dizem que vão votar no Partido Conservador, de Sunak. O partido que conseguir o maior número de deputados na Casa dos Comuns, a Câmara baixa do Parlamento, vai indicar o futuro primeiro-ministro.

Na prática, apenas Starmer ou Sunak têm chances de liderar o país a partir do dia 5 de julho. O premiê resolveu anunciar a data das eleições no mesmo dia em que foi confirmado que a inflação no Reino Unido voltou a patamares históricos: 2,3%, a menor taxa em três anos.

Ele fez o anúncio na frente de 10 Downing Street, a sede do governo britânico, embaixo de muita chuva. Os conservadores estão no poder desde 2010 e tiveram cinco primeiros-ministros neste período.

Os dois últimos, Sunak e Liz Truss, assumiram o posto sem disputar eleições, já que o sistema parlamentarista do país permite que o partido com maioria no Parlamento indique o seu líder para o posto.

O estado da economia, imigração, segurança nacional em tempos de guerra na Europa e a deterioração dos sistemas públicos de saúde e educação estão entre os assuntos prioritários para os eleitores.

