Rio Grande do Sul Associação Amigos de Cristo e outras entidades se unem em ações solidárias para auxiliar vítimas da enchente no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

A campanha ''SOS Vale do Taquari'' permite que pessoas de qualquer lugar do mundo contribuam com a reconstrução da região Foto: Divulgação/Assoc. Amigos de Cristo Protetor A campanha ''SOS Vale do Taquari'' permite que pessoas de qualquer lugar do mundo contribuam com a reconstrução da região, podendo doar qualquer valor (Foto: Divulgação/Assoc. Amigos de Cristo Protetor) Foto: Divulgação/Assoc. Amigos de Cristo Protetor

Desde o início de maio, após as enchentes que assolaram o Vale do Taquari e outras regiões do Rio Grande do Sul, a Associação Amigos de Cristo, em parceria com a ACI-E (Associação Comercial e Industrial de Encantado) e com o Rotary Clube de Encantado têm se engajado em diversas iniciativas voluntárias para minimizar os impactos da catástrofe climática que afetou milhares de famílias no Estado.

Inicialmente, foi arrecadada uma quantidade significativa de doações de alimentos e água potável, contando com o apoio de voluntários provenientes de várias regiões do RS e do Brasil, que se deslocaram até Encantado (RS) para prestar assistência aos atingidos pelas cheias.

“Estávamos acessando áreas de difícil alcance para garantir a distribuição de alimentos e água às famílias afetadas pelas enxurradas, enchentes e deslizamentos de terra, incluindo localidades como Encantado, Roca Sales, Muçum, Arroio do Meio, Colinas, Imigrante, Travesseiro, Relvado e outros municípios vizinhos”, explicou Vanessa Goldoni, diretora de logística do Cristo Protetor de Encantado, cujas visitas estão suspensas por tempo indeterminado.

O centro de operações destinado à recepção e distribuição de donativos está localizado em frente à sede da ACI-E, na Rua Travessa Fidele Ergilis Sana – Gildo, número 41, bairro Centro.

“Finalizando a etapa das roupas de frio, agasalhos, colchões e cobertores, nossa prioridade nesse momento são móveis e eletrodomésticos visando beneficiar as famílias que não perderam totalmente suas casas e estão fora da área de risco. Nosso objetivo é alcançar o máximo de famílias possível e garantir um conforto no retorno”, afirmou Vanessa.

Dezenas de voluntários trabalham incansavelmente para atender às necessidades urgentes de toda a comunidade.

A campanha ”SOS Vale do Taquari” permite que pessoas de qualquer lugar do mundo contribuam com a reconstrução da região, podendo doar qualquer valor.

Para doar via PIX, utilize a chave: 4739239@vakinha.com.br

