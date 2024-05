Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul receberá 75 purificadores de água do Japão

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

O secretário-executivo do EBSB, Henrique Pires, em encontro com o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji Foto: Ascom EBSB O secretário-executivo do EBSB, Henrique Pires, em encontro com o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji - Foto: Ascom EBSB Foto: Ascom EBSB

O governo japonês doará ao Rio Grande do Sul 75 purificadores de água, que deverão chegar em voo internacional nesta semana, em Brasília. A iniciativa é resultante de reuniões entre o secretário-executivo do EBSB (Escritório de Representação do Rio Grande do Sul), Henrique Pires, com o embaixador Hayashi Teiji, em 7 de maio, e com o representante sênior da Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão), Aoki Issei, em 10 de maio.

Nos encontros, Pires apresentou um pedido formal de ajuda do governador Eduardo Leite. A partir dessas reuniões, foi definido como prioridade o envio dos equipamentos, que serão destinados preferencialmente a estabelecimentos que atendam pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Após a chegada em Brasília, os purificadores serão transportados em regime de urgência à Base Aérea de Canoas por aeronaves da Força Aérea Brasileira. As tratativas burocráticas e alfandegárias estão a cargo da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O emprego dos equipamentos no Rio Grande do Sul será acompanhado pelo Consulado Japonês em Porto Alegre, que seguirá o plano de trabalho estabelecido.

O EBSB iniciou as tratativas para o recebimento de ajuda humanitária nipônica após a visita oficial ao Brasil do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Ele encontrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, no dia 3 de maio.

