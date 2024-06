Rio Grande do Sul Prêmios especiais de Dia dos Namorados de R$ 1 mil do Receita da Sorte vão para moradores de 14 cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Sefaz assegura que todas as notas emitidas com CPF durante o mês de maio foram registradas e valerão para os sorteios mensais. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini A Sefaz assegura que todas as notas emitidas com CPF durante o mês de maio foram registradas e valerão para os sorteios mensais. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A semana do Dia dos Namorados foi de ainda mais comemorações para 19 pessoas inscritas no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): elas receberam os prêmios extras de R$ 1 mil do Receita da Sorte, modalidade de sorteios instantâneos. Os vencedores são de 14 cidades de diferentes regiões gaúchas.

Durante todo o mês, o Receita da Sorte oferece 2.603 prêmios a cada dia: três de R$ 500, cem de R$ 50, 1 mil de R$ 10 e 1,5 mil de R$ 5. Durante a semana especial de Dia dos Namorados, entre 6 e 12 de junho, também foram ofertados diariamente três valores extras, de R$ 1 mil cada. Os dois prêmios que não tiveram vencedores permanecem no orçamento do programa e serão distribuídos futuramente.

Porto Alegre registrou o maior número de ganhadores durante a semana especial: cinco. Em Caxias do Sul, na Serra, foram dois. Os demais são de Marau, Passo Fundo e Charrua, na Região Norte; Ijuí e Palmeira das Missões, no Noroeste; Santo Ângelo, nas Missões; Pinhal da Serra, na Serra; Santa Maria, na Região Central; Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo; Tabaí, no Vale do Taquari; Rio Grande, no Sul; e Esteio, na Região Metropolitana.

Como funciona

Para participar do Receita da Sorte, é preciso estar inscrito no programa, pedir a inclusão do CPF na nota fiscal na hora da compra e ter o aplicativo do NFG instalado no celular. Assim que a transação é concluída, o aplicativo já envia uma notificação, caso os alertas estejam habilitados no dispositivo móvel.

Acessando a seção do Receita da Sorte na ferramenta, as notas ficam disponíveis, como um tipo de carteira digital. Assim, basta clicar em cada uma delas para concorrer. O procedimento precisa ser feito no mesmo dia da compra.

Se os cidadãos forem contemplados, a informação aparece imediatamente. Depois, o resgate dos valores pode ser feito na aba Meus prêmios, pelo site ou no aplicativo.

Retomada

O Receita da Sorte voltou a ficar disponível no dia 1º de junho com a distribuição diária de prêmios. A participação havia ficado impossibilitada por algumas semanas devido ao desligamento de equipamentos em razão dos alagamentos.

Equipes ainda trabalham na sincronização das notas fiscais emitidas durante o mês de maio. Por isso, parte dos usuários ainda pode perceber que nem todos os documentos fiscais aparecem na aba Minhas notas, no site e no aplicativo do NFG. A expectativa é de que essa atualização operacional seja concluída em breve.

A Sefaz assegura que todas as notas emitidas com CPF durante o mês de maio foram registradas e valerão para os sorteios mensais, para o Receita Certa e para o desconto de Bom Cidadão (que dá direito a redução no valor do IPVA 2025), além de gerarem pontuação para entidades sociais. No entanto, só podem ser usados para o Receita da Sorte os documentos emitidos no mesmo dia da participação dos usuários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/premios-especiais-de-dia-dos-namorados-de-r-1-mil-do-receita-da-sorte-vao-para-moradores-de-14-cidades-gauchas/

Prêmios especiais de Dia dos Namorados de R$ 1 mil do Receita da Sorte vão para moradores de 14 cidades gaúchas

2024-06-15