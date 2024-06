Rio Grande do Sul Eletrodomésticos doados auxiliam pessoas em abrigo temporário de Guaíba

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 75 pessoas estão sendo acolhidas provisoriamente no Ginásio Coelhão, em Guaíba. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O abrigo temporário montado no Ginásio Coelhão, em Guaíba, que está acolhendo 75 pessoas, recebeu quatro máquinas de lavar roupas, quatro secadoras, um fogão e duas geladeiras doadas pela empresa Brastemp à Defesa Civil do Estado. Uma lavanderia foi montada em uma sala do ginásio.

A necessidade dos equipamentos foi identificada a partir do censo dos Abrigos realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), e a ação teve apoio do Departamento de Segurança Alimentar.

O governo do Estado recebeu 154 kits de eletrodomésticos (123 kits com voltagem de 220V e 31 de 110V). A doação foi encaminhada para 40 municípios que, após o fechamentos dos abrigos temporários, poderão reaproveitar os equipamentos nas demandas do poder público local.

“Unimos forças para a qualificação dos abrigos. Com os eletrodomésticos, queremos promover mais conforto para a rotina dessas famílias que estão abrigadas”, destacou o titular da Sedes, Beto Fantinel, que visitou o abrigo na última quinta-feira (13). O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, acompanhou a visita e afirmou que o apoio é essencial neste momento de transição até que as pessoas possam voltar para casa.

Muçum

Nessa sexta-feira (14), uma equipe contratada pelo governo do Estado, sob a liderança da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), iniciou os trabalhos de terraplanagem e topografia no terreno localizado na área central de Muçum.

No local, serão construídas 56 casas do programa A Casa é Sua – Calamidade. A preparação do espaço, que inclui a abertura de quatro vias que cortarão o terreno, bem como a criação de canais pluviais e de esgoto, deve levar cerca de 30 dias, dependendo das condições climáticas.

“Por determinação do governador Eduardo Leite, a Sedur está auxiliando os municípios com maquinário pesado, para desobstrução de vias, reconstrução de perímetros urbanos e preparação de terrenos para construção de habitações. Em Muçum, nossa missão é preparar o terreno para as casas definitivas, permitindo que as pessoas retomem suas vidas o mais rápido possível”, explicou o titular da pasta, Rafael Mallmann.

O terreno, que possui 25 mil m², foi adquirido pelo Estado no fim do ano passado por meio de um processo de desapropriação, ao custo de R$ 1,8 milhão. As casas, que devem ser concluídas em 120 dias, serão destinadas a moradores de Muçum desabrigados desde a enchente de setembro do ano passado. O investimento total em Muçum será de R$ 7,7 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/eletrodomesticos-doados-auxiliam-pessoas-em-abrigo-temporario-de-guaiba/

Eletrodomésticos doados auxiliam pessoas em abrigo temporário de Guaíba

2024-06-14