Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Bairros da cidade voltaram a alagar nesta quinta-feira (23) em razão das fortes chuvas que caíram nas últimas horas Foto: Reprodução/Redes Sociais Bairros da cidade voltaram a alagar nesta quinta-feira (23) em razão das fortes chuvas que caíram nas últimas horas. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Depois de ter ficado fechado por 18 dias em razão das enchentes, o shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, reabriu as portas na quarta-feira (22), mas já precisou interromper novamente a operação por causa dos novos alagamentos na Capital gaúcha.

Em um comunicado feito por meio de redes sociais nesta quinta-feira (23), a administração do empreendimento afirmou que o shopping seria fechado a partir do meio-dia desta quinta-feira

Segundo a empresa, a decisão ocorreu “devido às condições climáticas que afetam a circulação e a mobilidade em Porto Alegre, prejudicando a acessibilidade à região do Praia de Belas”. No comunicado, não foi informada a previsão de reabertura.

Anteriormente, o shopping havia sido fechado no dia 4 de maio. Na terça-feira (21), a administração do empreendimento anunciou a reabertura para o dia seguinte. “Reabrimos nossas portas para ajudar a abrir novos começos”, escreveu no Instagram.

No último sábado (18), animais que estavam dentro de um pet shop no interior do shopping morreram afogados. A empresa diz ter feito “constantes tentativas de acesso ao local” para fazer o resgate, mas que a entrada não era segura devido ao nível da água.

Aumento no nível da água

Nesta quarta-feira, a água voltou a subir em alguns bairros da capital gaúcha. Segundo o diretor do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) de Porto Alegre, Maurício Loss, “a chuva tem se intensificado nas últimas horas além do que os modelos previam”.

Loss afirmou que as equipes do departamento seguem trabalhando para recuperar o funcionamento das casas de bombas que atendem aos bairros Menino Deus e Cidade Baixa.

A prefeitura informou que a Ebap (Estação de Bombeamento de Água Pluvial) 12 “está operando com capacidade reduzida, o que está causando acúmulo de água na região do Menino Deus”.

Ainda de acordo com a prefeitura, até o meio-dia de hoje, a estação pluviométrica Belém Novo recebeu, em 12 horas, o acumulado de 96,6 milímetros de água. Em cinco horas, o nível do lago Guaíba –que estava em trajetória de queda– subiu de 3,82 metros para 3,96 às 5h desta quinta. A cota de inundação é de 3 metros, enquanto a de alerta é de 2,5 metros.

O Rio Grande do Sul tem alertas para acumulado de chuva e tempestade até a manhã desta sexta-feira (24).

