13 de março de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Um quarteto bem votado se formou no plenário da Câmara e promete agir em bloco em oposição ferrenha ao Governo do PT. Os deputados Deltan Dallagnol (PODE-PR), Rosângelo Moro (UB-SP), Kim Kataguiri (UB-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) têm se encontrado para discutir projetos, requerimentos e afinar discursos no plenário. Deltan se acerca quase sempre do deputado Nikolas, essa a dupla mais entrosada. Aliados do senador Sergio Moro (UB-PR), eles serão os votos e vozes na Câmara do ex-juiz na bandeira que ele levantou no Senado pelo projeto de combate à corrupção, com revisão do Código Penal. Moro tentou aprovar o projeto como então ministro da Justiça, mas foi rifado pela própria base governista de Bolsonaro. A conferir, agora, como senador.

Efeito Toffoli

Só uma tempestade política-judiciária muda a decisão do presidente Lula da Silva. O substituto do ministro Ricardo Lewandowski no STF será o seu advogado Cristiano Zanin, que não solta um pio, obediente ao trato. Os outros que se digladiem. Lula é fiel a quem lhe é fiel, em especial nos piores momentos. Assim ele repete o que fez com Dias Toffoli, que era seu advogado e do PT, e ascendeu à Corte sob suas bênçãos.

Revisão via Sedex

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, vai rever atos do interino Heglehyschynton Marçal, que derrubou a Corregedoria, conforme revelamos, com vistas a se blindar pela atuação na gestão Bolsonaro. Ele assinou decisões sem observar ritos necessários, parte delas na Postal Saúde, a caixa de assistência médica-odonto dos servidores.

Freio na farra

Alertada após a publicação da Coluna sobre a farra dos resorts na turística Pirenópolis, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás deflagrou a operação Cucullus, por 60 dias, em todo o Estado para fiscalizar empreendimentos que exploram turismo: atrativos como cachoeiras, novos (e grandes) hotéis e as obras dos anunciados timeshare (unidades compartilhadas por diferentes donos). A ordem é frear a ganância sem controle que tem atropelado regras básicas de licenciamentos ambientais.

Construindo crise

O político brasileiro tem sina para fabricar problemas. O prefeito de São José do Rio Pardo (SP), Márcio Zanetti, tinha a opção de construir uma rotatória, ou um túnel, mas anunciou um viaduto-elevado entre duas grandes avenidas no meio da bela cidade. Comprou assim uma briga grande com os moradores. No Rio, o prefeito Eduardo Paes derrubou o elevado que poluía (visual e sonoramente) e enfeiava o porto.

Vaca insistente

Se boi falasse, e a vaca não fosse demente.. não haveria essa tensão toda no pasto. Reforçamos que não há caso do mal da “vaca louca” em qualquer unidade da JBS, ao contrário do que publicamos sobre a suspeita de um registro no Pará.

(Colaboraram Carolina Freitas e Danielle Souza)

Combate à corrupção