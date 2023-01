Bruno Laux Combate à corrupção

Por Bruno Laux | 8 de janeiro de 2023

A CCJ deve propor uma emenda que insere o combate à corrupção entre os princípios fundamentais da Constituição Brasileira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Na busca contra a corrupção no Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça deve propor uma emenda que insere o combate à corrupção entre os princípios fundamentais da Constituição Brasileira, deste modo criando políticas mais severas para impedir que crimes do gênero ocorram.

Prioridades

Uma lista de prioridades para os primeiros 100 dias de governo deve ser divulgada até o final de janeiro pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A relação será realizada a pedido de Lula, que pretende deixar visível à população brasileira, as primeiras ações de seu governo.

Consulta pública

Visando aprimorar o modelo de combate à fake news, o governo federal deve realizar uma consulta pública, de modo a consultar a população sobre os parâmetros para a definição de veracidade de informações. O movimento surge após uma série de críticas apresentadas sobre o modelo proposto inicialmente pelo governo.

Bem aceito

O aceno do presidente Lula ao Parlamento teve uma boa receptividade por Rodrigo Pacheco. O líder do Senado diz que a fala de Lula é uma demonstração de respeito com o Congresso Nacional e que é uma amostra da sua capacidade de integração com os poderes.

Falha estrutural

A interdição do Centro Administrativo do Estado vem sendo solicitada pela Central Única dos Trabalhadores do RS. A entidade alega que o prédio se encontra com sérios problemas estruturais e de segurança, solicitando assim um laudo estrutural conclusivo sobre segurança elétrica, hidráulica e emergencial.

Mulheres no Senado

Contando com 15 mulheres exercendo mandatos, o Senado deve contar com a maior bancada feminina da história. O número é consequência da chegada de quatro suplentes que substituem membros indicados para ministérios do governo federal.

Indefinido

Até o momento não há nome definido para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Eduardo Leite. Apesar de não haver definição para a cadeira, já se sabe que a pasta ficará com o União Brasil, partido que apoiou Leite durante as eleições.

Empreendedorismo

Com o propósito de inscrever ainda mais startups, o projeto South Summit Brazil, realizado em parceria com o governo do Estado, teve suas inscrições prorrogadas até o dia 16 de janeiro. A competição busca gerar visibilidade às startups, trazendo novas perspectivas do exterior e fomentando o empreendedorismo local.

Em busca de recursos

A aproximação de empreendedores, entidades e poder público à secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS deve marcar a gestão de Ernani Polo. Ao assumir a pasta, Ernani pretende utilizar programas que possibilitem a aquisição de recursos financeiros para empreendimentos diversos dentro do estado.

Capacitação

A carência de mão de obra é vista como um dos desafios a serem enfrentados no Vale do Rio Pardo pela secretaria estadual de Inovação. Simone Stülp acredita que a região possui potencial para se desenvolver ainda mais no setor tecnológico, mas que no entanto necessita expandir a qualificação de profissionais, não somente no ensino superior, como também na educação de base.

Segurança na praia

Para garantir a segurança nas praias do RS, a partir de amanhã 127 novos guarda-civis devem integrar as guaritas do litoral e de balneários no interior do estado. A integração faz parte da Operação Verão do Corpo de Bombeiros Militares do RS, a qual conta atualmente com 837 guarda-vidas em atividade.

Causa animal

Dando continuidade nas políticas voltadas aos animais de Porto Alegre, o gabinete municipal da Causa Animal promove neste domingo o Brechocão, feira de artigos de brechó para pets, que ocorre no Parque Farroupilha entre as 9h e às 16h. Os recursos adquiridos no evento serão utilizados para auxiliar no custeamento de ações de cuidado com animais.

De volta à liderança

O aumento de 21,61% na produtividade por hectare de trigo, em relação à safra anterior, traz boas notícias ao setor agrário do RS. O estado está encerrando a colheita da safra atual e volta a liderar a produção nacional do grão com números recordes.

Agora no Senado

Hamilton Mourão (Republicanos) assume o cargo de senador pelo Estado do RS no próximo dia 1º de fevereiro. O ex-vice-presidente diz que será oposição constante a pautas que classifica como “esquerdizantes” e que deve apoiar o governo federal caso haja continuidade nas reformas propostas na gestão anterior.

Crise hídrica

Cerca de 150 mil pessoas da região metropolitana podem ter seu abastecimento de água afetado em função da baixa do Rio Gravataí. Para evitar que o pior dos cenários ocorra, a Corsan segue junto à prefeitura e o estado buscando medidas que possam suprir as necessidades hídricas da população.

Visibilidade

Em apoio ao Janeiro Lilás, mês da visibilidade Trans, a secretaria de cultura do Estado deve promover ações que tragam para o debate discussões sobre discriminação além de exibir produções artísticas por pessoas transexuais. A iniciativa parte das premissas de diversidade e respeito promovidas através dos atos da secretaria desde a gestão anterior.

Copiou

Há a suspeita de que Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, tenha copiado um decreto de ajustes de gastos realizado anteriormente pelo governador do Rio Grande do Sul. A oposição de Raquel aponta semelhanças nos detalhes e metas, acusando a governadora de editar um decreto sem conhecer seu real impacto, uma vez que apenas os valores base locais estariam diferentes.

Reformas

Planejando um sistema rápido e efetivo de reparos a escolas do Estado, a secretária de Obras do RS, Izabel Matte, deve propor uma parceria com a secretaria de Educação estadual para ampliar a estrutura de reformas. O objetivo é aprimorar a manutenção dos ambientes, dando continuidade na diretriz do governo do Estado em priorizar a educação.

Dados preocupantes

O número de pessoas em situação de extrema pobreza teve um aumento de aproximadamente 154,54% entre 2012 e 2021, conforme aponta a 9ª edição do Boletim de Desigualdades nas Metrópoles. O movimento acompanha a média nacional, a qual teve um grande aumento em função do período da pandemia.

Praia na Capital

Incentivando o lazer nos dias de calor da capital, a prefeitura tem divulgado informações que garantam segurança à população na busca por locais próprios para banho. Recentemente, um relatório divulgado pelo DMAE apontou seis pontos de balneabilidade distribuídos entre os bairros Lami e Belém Novo.

