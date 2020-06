Porto Alegre Combate ao coronavírus recebe reforço de 30 ventiladores pulmonares na Capital

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Os equipamentos foram entregues à Santa Casa de Misericórdia. Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA Os equipamentos foram entregues à Santa Casa de Misericórdia. (Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA) Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre distribuiu mais 30 ventiladores pulmonares para reforçar o combate à Covid-19 na rede de saúde pública municipal. A pedido do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, os equipamentos foram entregues à Santa Casa de Misericórdia nesta quinta-feira (11). Eles serão utilizados no Pavilhão Pereira Filho como suporte ventilatório a pacientes graves de novo coronavírus que apresentem dificuldades respiratórias. O material foi repassado pelo Ministério da Saúde.

Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a entrega é um passo importante no enfrentamento da pandemia. “Toda ajuda é bem-vinda ante a alta demanda mundial e as dificuldades de importação de aparelhos respiradores”, enfatiza. “Os equipamentos permitirão ampliar a capacidade de atendimento a pacientes com insuficiência respiratória internados no sistema de saúde da Capital”, acrescenta Stürmer.

Apesar das dificuldades na importação de respiradores devido à grande demanda mundial, a prefeitura concentra esforços para mapear o mercado e verificar produtos que possam reforçar o atendimento em saúde aos porto-alegrenses.

