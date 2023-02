Rio Grande do Sul Combate aos efeitos da estiagem é tema de reunião entre governo gaúcho e Federação dos Trabalhadores na Agricultura

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Reivindicações da categoria incluem oferta de água potável para o consumo humano. (Foto: Arquivo/Sema)

A necessidade de ações para enfrentamento aos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul foi tema de uma reunião em Porto Alegre, nesta semana, entre o governador Eduardo Leite, secretários de Estado e dirigentes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS). Na pauta do encontro, realizado no Centro Administrativo, a categoria apresentou uma série de reivindicações emergenciais.

A lista inclui o apoio da Defesa Civil para oferta de água potável para o consumo humano e aquisição de bebedouros para animais nos municípios afetados pela falta de chuva, a liberação dos pagamentos do “SOS Estiagem” para agricultores que ficaram de fora das primeiras etapas do programa e a reabertura do período de manifestação de interesse no programa “Troca-Troca de Sementes Forrageiras”, dentre outros tópicos.

Leite ressaltou a importância do diálogo e da interação com as instituições que representam as categorias mais atingidas pela seca: “Para que possamos definir de forma assertiva as ações emergenciais, é preciso interação com aqueles que sofrem com o problema na ponta. Por isso é tão importante esse encontro com a Fetag, que é um órgão com legitimidade para defender os interesses dos produtores rurais. O ajuste das ações emergenciais precisa acompanhar o direcionamento e o conhecimento dos produtores”.

Ele também destacou a mobilização do governo em relação ao tema da estiagem. “Queremos apresentar ainda esta semana um cronograma atualizado com a linha das ações que adotaremos na direção da mitigação dos efeitos da estiagem. O diálogo com a Fetag é importante para que possamos desenvolver esse plano conjuntamente”.

Participaram os secretários Artur Lemos (Casa Civil), Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão) Giovani Feltes (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) Luciano Boeira (Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil), Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Ronaldo Santini (Desenvolvimento Rural).

(Marcello Campos)

