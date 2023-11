Mundo Combatentes do Hamas tentam bloquear avanço de tropas israelenses na cidade de Gaza

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Guerra se aproxima do principal centro populacional da Faixa de Gaza, onde o grupo radical islâmico está baseado Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os tanques e as tropas israelenses avançaram em direção à Cidade de Gaza nesta quinta-feira (02), mas enfrentavam uma resistência feroz dos militantes do Hamas, que usaram morteiros e ataques vindo por túneis, enquanto o número de mortos palestinos em quase quatro semanas de bombardeios aumentava.

A guerra está se aproximando do principal centro populacional da Faixa de Gaza, no norte, onde o grupo radical islâmico está baseado. Israel tem dito às pessoas para deixarem a área, pois promete aniquilar o Hamas de uma vez por todas.

“Estamos às portas da Cidade de Gaza”, disse o comandante militar israelense, general de brigada Itzik Cohen.

Os combatentes do Hamas e de seu aliado, a Jihad Islâmica, estavam saindo dos túneis para disparar contra os tanques e, em seguida, desapareciam de volta para a rede subterrânea, disseram os moradores e vídeos de ambos os grupos mostraram, em operações no estilo de guerrilha contra um Exército muito mais poderoso.

“Eles não paravam de bombardear a Cidade de Gaza a noite toda, a casa não parava de tremer”, disse um homem que mora no local, pedindo para não ser identificado pelo nome. “Mas, pela manhã, descobrimos que as forças israelenses ainda estão fora da cidade, nos arredores, o que significa que a resistência é maior do que eles esperavam.”

Os oficiais israelenses enfatizaram as dificuldades de lutar em um ambiente urbano. Por enquanto, sua estratégia parece ser concentrar grandes forças no norte da Faixa de Gaza, em vez de lançar um ataque terrestre em todo o território.

A última guerra do conflito, que já dura décadas, começou quando combatentes do Hamas atravessaram a fronteira em 7 de outubro. Israel diz que eles mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e fizeram mais de 200 reféns no dia mais mortal de seus 75 anos de história.

O bombardeio subsequente de Israel no pequeno enclave palestino de 2,3 milhões de habitantes matou pelo menos 8.796 pessoas, incluindo 3.648 crianças, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Embora as nações ocidentais e os Estados Unidos, em particular, tenham tradicionalmente apoiado Israel, as imagens angustiantes de corpos nos escombros e as condições infernais dentro de Gaza provocaram apelos de contenção e protestos de rua em todo o mundo.

O primeiro-ministro de direita de Israel, Benjamin Netanyahu, sabe, no entanto, que sua carreira e seu legado dependem de esmagar o Hamas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/combatentes-do-hamas-tentam-bloquear-avanco-de-tropas-israelenses-na-cidade-de-gaza/

Combatentes do Hamas tentam bloquear avanço de tropas israelenses na cidade de Gaza

2023-11-02