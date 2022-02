Polícia Comboio com carga avaliada em R$ 5 milhões é interceptado na região Central do Estado

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente do Uruguai. Foto: PRF/Divulgação Os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente do Uruguai. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta segunda-feira (14), na BR-290 em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um comboio de três veículos completamente carregados com mercadorias contrabandeadas do Uruguai avaliadas em quase R$ 5 milhões.

Os policiais abordaram um comboio de veículos que transitavam juntos. Os automóveis eram um Astra, com placas de Quaraí, um Voyage, de Faxinal do Soturno, e um Peugeot 207, de Alegrete.

Ao vistoriar o interior dos carros, os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente do Uruguai. Entre os itens, havia medicamentos, cigarros eletrônicos, suplementos alimentares, peças automotivas, além de eletrônicos em geral. Segundo os motoristas a carga estava sendo levada de Santana do Livramento para a região metropolitana de Porto Alegre.

Os três homens com idades de 56 anos – natural de Quaraí, com antecedentes por porte de arma e homicídio –, de 26 anos – natural de Nova Palma, com antecedentes por lesão corporal e ameaça – e de 31 anos – também natural de Quaraí, com antecedentes por homicídio e ameaça –, foram presos em flagrante por contrabando e descaminho, e encaminhados à polícia judiciária. Os veículos e a carga foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia