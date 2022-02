Porto Alegre Porto Alegre vacina mais de 47 mil crianças contra Covid

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Quantitativo equivale a 40,57% do público-alvo estimado, que é de 118.158 crianças de 5 a 11 anos. Foto: Cristine Rochol/PMPA Quantitativo equivale a 40,57% do público-alvo estimado, que é de 118.158 crianças de 5 a 11 anos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre vacinou 47.944 crianças contra Covid-19 desde 19 de janeiro, o equivalente a 40,57% do público-alvo estimado, que é de 118.158 crianças de 5 a 11 anos. O quantitativo corresponde ao período até sábado, 12. No último balanço, divulgado dia 7, o número de crianças vacinadas era de 31.207, equivalente a 26,41% do público-alvo.

Os imunizantes disponíveis na Capital são as vacinas pediátricas da Pfizer para crianças a partir de 5 anos e da Coronavac na idade de 6 a 11 anos (exceto imunocomprometidas), ambas autorizadas no Brasil.

Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação e manifestar concordância com a imunização. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Após a aplicação, as crianças devem aguardar 20 minutos na unidade de saúde para observação.

“Convidamos os pais e responsáveis para que levem as crianças aos locais de atendimento e garantam a proteção da vacina contra Covid-19”, destaca a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer.

Os dados são da SMS, obtidos junto às unidades de saúde que vacinam crianças. Os quantitativos que constam no painel Vacinômetro são menores, já que não era possível registrar as doses no sistema do Ministério da Saúde no início da vacinação.

Os locais de vacinação infantil para esta semana podem ser conferidos neste link.

