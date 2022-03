Polícia Comboio de veículos com carga milionária de vinhos é interceptado em Dom Pedrito

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Quatro veículos estavam carregados com vinhos finos importados ilegalmente do Uruguai. Foto: PRF/Divulgação Quatro veículos estavam carregados com vinhos finos importados ilegalmente do Uruguai. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na BR-293, em Dom Pedrito, no Sudoeste do Estado, um comboio de quatro veículos transportando várias caixas de vinhos de alto valor importados ilegalmente do Uruguai. A ação, que aconteceu na madrugada deste sábado (26), contou com o apoio da Brigada Militar.

Os homens, todos de São Paulo, confessaram que vinham de avião até Porto Alegre, quando alugavam carros para irem até Rivera, no Uruguai, comprar vinhos finos que eram posteriormente levados a São Paulo.

A carga de 500 garrafas está avaliada em mais de 1 milhão de reais no Brasil. Somente uma garrafa de um dos vinhos apreendidos tem valor de mercado de mais de 8 mil reais. Entre os vinhos mais baratos da carga, a garrafa custa em média mil reais, segundo a PRF.

