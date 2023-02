Rio Grande do Sul Comdica realizará a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Nesta edição, o tema abordado será "A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de covid" Foto: Divulgação

No próximo dia 22 de março, O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capão da Canoa – Comdica, promoverá a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento acontecerá na Casa de Cultura Érico Veríssimo com entrada franca através de inscrições prévias.

Nesta edição, o tema abordado será “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”. Toda comunidade está convidada a participar, especialmente entidades que atuem nas áreas da infância e juventude.

Segundo o presidente do Comdica, Everson Michel, a conferência tem o objetivo de elencar as principais prioridades nas políticas públicas para garantir os direitos das crianças e adolescentes de Capão da Canoa. “Estamos vivendo um momento ímpar em nossa sociedade e precisamos estar atentos as mudanças. Se queremos realmente ter uma cidade melhor no futuro, precisamos agir agora, pois não haverá Capão no futuro se não olharmos hoje para nossas crianças e adolescentes, pois os futuros prefeitos, advogados, médicos, vereadores, empresários, etc, estão se desenvolvendo agora dentro das escolas”, afirmou.

“Já passamos pela pandemia, agora precisamos descobrir como criar políticas públicas no período pós pandêmico e desenvolver mecanismos de garantia de direitos afim de acabar com as violações que hoje vemos acontecer, e esta conferência tratará disto, dentre outros temas, concluiu o presidente do Comdica.

Mais informações

Para mais informações é possível contatar com o Comdica através do telefone: (51) 3625-5851 ou scanear o QR fixado no card na campanha. Todas as informações também estão disponíveis no Instagram do Comdica: @comdicacapaors.

