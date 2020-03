Bem-Estar Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira (23). De acordo com o Ministério da Saúde, nesta primeira etapa os públicos prioritários são idosos e trabalhadores da área da saúde.

A etapa seguinte da campanha iniciará em 16 de abril com o objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança. A última fase, que começará no dia 9 de maio, dará prioridade a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O Dia D de mobilização nacional para a vacinação acontecerá em 9 de maio. Neste ano, a campanha foi antecipada de abril para março para reforçar a proteção aos públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe.

A vacina contra a Influenza não tem eficácia contra o coronavírus. No entanto, em virtude da pandemia, poderá auxiliar profissionais da saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos.

Porto Alegre

A campanha nacional de vacinação contra a gripe em Porto Alegre começou nesta segunda para profissionais da saúde. Nesta quarta-feira (25), iniciará a vacinação em idosos nas farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João.

O objetivo de incluir as farmácias na rede de pontos de imunização é evitar aglomeração e reduzir o risco de contágio com o novo coronavírus entre os idosos.

A farmácias privadas também poderão aplicar doses de vacina da gripe pelo SUS em outras cidades gaúchas, segundo o governo do Estado.

