Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

A iniciativa restitui o valor do imposto pago na compra de geladeiras, fogões e lava-roupas Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/EBC (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/EBC) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/EBC

O governo do Rio Grande do Sul depositou nesta segunda-feira (19) o primeiro lote da restituição do ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) por meio do programa Devolve ICMS Linha Branca.

A iniciativa restitui o valor do imposto pago na compra de geladeiras, fogões e lava-roupas a pessoas atingidas pelas enchentes de maio no Estado. A primeira rodada de pagamentos é voltada para notas fiscais emitidas entre 1º de maio e 30 de junho de 2024. São mais de 31 mil contribuintes contemplados na fase inaugural, totalizando R$ 9,03 milhões.

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, no decorrer desta semana, será iniciada a apuração dos documentos fiscais emitidos de 1º de maio a 31 de julho, para o pagamento do segundo lote de devolução.

“Essa é uma iniciativa eficaz para a sociedade, por entregar os recursos diretamente ao consumidor, e econômica para o Estado, por focar em um grupo delimitado de pessoas, voltando esforços e recursos diretamente para aqueles que mais precisam”, destacou Pereira.

Os valores são disponibilizados no Cartão Cidadão para quem já é beneficiário de um dos programas estaduais (Devolve ICMS, Volta por Cima, Todo Jovem na Escola ou Professor do Amanhã). Nesse caso, o pagamento é automático no cartão, e o valor não expira.

Para os demais, a devolução ocorre via transferência bancária (Pix) por meio do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). Para receber o valor, é necessário estar cadastrado no NFG e dar o aceite na devolução pelo site ou pelo aplicativo do programa. O cadastro no NFG pode ser feito depois da compra, mas a nota fiscal precisa ter CPF.

O total de beneficiados pelo Devolve ICMS Linha Branca é de cerca de 1 milhão de pessoas identificadas pelo Mapa Único do Plano Rio Grande, que representa a mancha de inundação do Estado.

2024-08-19