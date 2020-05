Rio Grande do Sul Começa a instalação de novos pardais em rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Até o final de julho, todos os equipamentos devem estar implantados Foto: Arquivo/Daer Até o final de julho, todos os equipamentos devem estar implantados. (Foto: Arquivo/Daer) Foto: Arquivo/Daer

Controladores de velocidade – conhecidos como pardais – começaram a ser instalados nas rodovias gaúchas nesta quinta-feira (21). O primeiro lote de equipamentos monitorará 68 faixas de tráfego por meio de 16 câmeras e 16 dispositivos com leitores de placas.

Os pardais serão implantados pela empresa Perkons, contratada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), para realizar a fiscalização eletrônica de sete estradas. Serão investidos aproximadamente R$ 3,9 milhões na operação e manutenção dos aparelhos, valor 32% menor do que estava previsto no pregão eletrônico 450/19, segundo o governo gaúcho.

Os aparelhos estarão nas rodovias ERS-030 (Osório-Tramandaí), ERS-040 (Viamão-Pinhal), ERS-122 (Portão-Caxias do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo-Rolante), ERS-240 (São Leopoldo-Montenegro), ERS-389 (Osório-Torres) e ERS-453 (Venâncio Aires-Tainhas).

“A função principal dos pardais é educativa, por essa razão eles estarão em pontos críticos das estradas, definidos por estudos técnicos, para que os motoristas reduzam a velocidade e evitem acidentes. O nosso objetivo é preservar vidas”, destacou o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, além do controle de velocidade com o uso de pardais, os 16 dispositivos leitores de placas, chamados OCRs (sigla em inglês para optical character recognition), são um reforço no combate à criminalidade. Eles cruzarão os dados dos veículos com informações da Secretaria da Segurança Pública.

O prazo para instalação e funcionamento do primeiro lote de pardais é de 60 dias a partir da publicação no Diário Oficial do Estado da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 28 de abril. Portanto, até o final de julho devem estar implantados todos os equipamentos.

Além da Perkons, responsável por 68 faixas de tráfego, o Daer tem contrato com a Fiscaltech para monitoramento de 25 faixas com nove câmeras e nove dispositivos com leitores de placas. Os equipamentos começam a ser instalados em breve nas rodovias ERS-135 (Passo Fundo-Erechim), ERS-324 (Passo Fundo-Nova Prata), ERS-342 (Ijuí-Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo-Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro-Santa Maria) e ERS-122 (São Vendelino-Farroupilha).

