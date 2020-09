Porto Alegre Começa a instalação dos novos pardais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Enquanto os antigos pardais são retirados das ruas e avenidas de Porto Alegre, os novos já começam a ser instalados Foto: Daer/Divulgação Enquanto os antigos pardais são retirados das ruas e avenidas de Porto Alegre, os novos já começam a ser instalados. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto os antigos pardais são retirados das ruas e avenidas de Porto Alegre, os novos já começam a ser instalados. Ao todo, serão 53 controladores de velocidade que serão colocados em pontos com maior potencial de acidente.

A preparação vem ocorrendo desde a semana passada com a instalação de novos postes. Na Avenida Diário de Notícias, no bairro Cristal, os pardais já foram colocados. A Avenida Ipiranga, no bairro Rio Branco, também está na relação para receber os primeiros pardais, assim como a Avenida Sertório, na Zona Norte.

Os 45 equipamentos antigos, da empresa Perkons, estão sendo retirados porque o contrato de cinco anos chegou ao fim em 18 de agosto. A empresa se comprometeu a concluir a retirada até 24 de setembro.

No novo contrato, que foi assinado com a Focalle, a empresa tem até dois de outubro para instalar a primeira parte dos pardais e 16 de novembro para concluir a colocação. Eles já precisarão estar registrando excesso de velocidade nestas datas.

Para que isso possa ocorrer é necessário que os controladores passem por aferição. Ela poderá ocorrer pelo Inmetro ou pela própria empresa, conforme resolução de 2019 do órgão fiscalizador.

Segundo levantamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), houve redução de 87% nos acidentes nos locais onde os controladores são instalados. Dados da Comissão de Análise dos Acidentes com Vítimas Fatais do PVT (Programa Vida no Trânsito), de 2012 a 2019, dos 778 acidentes analisados, que resultaram em 805 mortes, o principal fator de risco identificado foi a velocidade excessiva ou inadequada, aparecendo em 33% dos casos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre