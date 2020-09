Polícia Morre idosa agredida dentro de casa durante assalto em Lavras do Sul, na Região Central do RS

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

O criminoso, segundo a polícia, era conhecido da família Foto: Polícia Civil/Divulgação O criminoso, segundo a polícia, era conhecido da família. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A idosa de 84 anos que foi agredida por um criminoso durante um assalto na própria casa, em Lavras do Sul, na Região Central, na madrugada do último sábado (19), não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (21). Ela estava internada em um hospital de Santa Maria.

Conforme a Polícia Civil, o carro que foi roubado na residência se envolveu em um acidente na RS-357, entre Lavras do Sul e Caçapava do Sul, no mesmo dia do crime. Dentro do automóvel foi encontrado o corpo do suspeito de ter cometido o assalto.

Ainda está sendo apurado se o homem agiu sozinho ou se ele tinha comparsas. O criminoso, segundo a polícia, era conhecido da família, mas mais detalhes não estando sendo dados para não atrapalhar a investigação.

Relatos de familiares da vítima dão conta de que a idosa foi encontrada já gravemente ferida dentro de casa, por volta das 3h30min de sábado. O homem teria agredido a mulher e fugido com o carro da família, um televisor e um celular. Um vizinho ajudou no socorro.

