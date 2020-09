Polícia Identificado o motorista que persegue e ataca ciclistas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Polícia informou que se trata de um indivíduo de 44 anos Foto: Reprodução/Facebook Polícia informou que se trata de um indivíduo de 44 anos. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

A Polícia Civil anunciou na manhã desta terça-feira (22) a identificação do motorista de um Volkswagen Voyage, de cor branca, que perseguia e arremessava o veículo contra ciclistas que pedalavam entre o Parque Marinha do Brasil e a Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre.

O diretor do Grupamento de Operações Especiais da CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), delegado Marco Antônio Duarte de Souza, revelou que se trata de um indivíduo de 44 anos.

As investigações começaram após o registro das primeiras ocorrências no dia 13 de agosto passado. Ao todo, foram registradas oito ocorrências policiais que ocorreram nas seguintes datas: 06/02, 13/03, 06/08, 07/08, 08/08, 10/08, 11/08 e 13/09.

O diretor do Grupamento de Operações Especiais da CORE ainda desconhece a motivação do motorista para atacar os ciclistas. No entanto, ele já estuda os possíveis indiciamentos do condutor que poderá responder por “crimes contra código de trânsito, periclitação da vida, tentativa de lesão e não descartamos tentativa de homicídio”.

