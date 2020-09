Mundo Reino Unido prepara novas restrições para combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

As restrições estão previstas para entrar em vigor na quinta-feira (24) Foto: Reprodução

Pubs, bares, restaurantes e outros estabelecimentos de lazer no Reino Unido deverão voltar a ser obrigados a fechar antes das 22h todas as noites, em medida para enfrentar o aumento de casos do novo coronavírus no país.

O primeiro-ministro Boris Johnson deve anunciar essa e outras medidas restritivas nesta terça-feira (22), conforme antecipou seu gabinete. As restrições estão previstas para entrar em vigor na quinta-feira (24).

Em discurso à nação, Johnson deve aumentar o nível de alerta de Covid-19 de 3 para 4 no país. O nível 4 significa que o vírus está “em circulação geral e a transmissão é alta ou aumenta exponencialmente”.

“Ninguém subestima os desafios que as novas medidas representarão para muitos indivíduos e empresas. Sabemos que não será fácil, mas devemos tomar outras medidas para controlar o ressurgimento dos casos do vírus e proteger o sistema de saúde ”, disse um porta-voz do governo no comunicado.

Espera-se que Johnson fale à nação com um discurso pré-gravado nesta terça-feira. Antes do discurso, uma reunião entre o gabinete de Johnson e os primeiros-ministros da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte acontecerá na terça-feira de manhã “para discutir o aumento de casos”.

Segunda onda na Europa

Na última semana, a OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que os casos do novo coronavírus estão aumentando de forma alarmante na Europa. Muitos governos do continente impuseram medidas locais estritas em resposta e começaram a pesar mais bloqueios em uma tentativa de deter uma segunda onda da pandemia.

