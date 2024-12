Porto Alegre Começa a montagem das estruturas para o Réveillon 2025 no Parque Harmonia, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O destaque é a construção do mega palco, que contará com 42 metros de largura e 12 de altura e um design moderno Foto: Daniele Macedo/GAM3 Parks Foto: Daniele Macedo/GAM3 Parks

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A menos de duas semanas para o Réveillon 2025 de Porto Alegre, a montagem das estruturas do evento já está em pleno andamento no Parque Harmonia. O destaque é a construção do mega palco, que contará com 42 metros de largura e 12 de altura e um design moderno, equipado com painéis de LED de tamanhos e posições variadas.

Essas estruturas digitais de alta qualidade garantirão a transmissão ao vivo das apresentações, proporcionando ao público uma experiência visual impactante. A programação começa às 17h20 do dia 31 de dezembro e inclui shows nacionais de Lauana Prado e Só Pra Contrariar, além de atrações locais como Papas da Língua, Luiza Barbosa, grupo Alma Gaudéria, entre outros.

Na virada, um espetáculo pirotécnico de 8 minutos iluminará o céu da capital. Respeitando a legislação estadual sobre ruídos, haverá queimas de fogos silenciosos em três pontos estratégicos: duas balsas no Guaíba e no palco principal. O evento realizado pela GAM3 Parks , tem co-realização da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/comeca-a-montagem-das-estruturas-para-o-reveillon-2025-no-parque-harmonia-em-porto-alegre/

Começa a montagem das estruturas para o Réveillon 2025 no Parque Harmonia, em Porto Alegre

2024-12-17