Porto Alegre Começa a montagem da 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Com 47 bancas, evento será realizado ao longo da próxima semana. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Com previsão de 47 bancas, as estrutura da 245ª Feira do Peixe de Porto Alegre começou a ser montada nessa segunda-feira (7) no Largo Jornalista Glênio Peres, em frente ao Mercado Público (Centro Histórico). O tradicional evento oferece pescados e outros produtos diretamente ao consumidor, aproveitando o apelo do período de Páscoa.

De 14 a 18 de abril (8h às 22h na segunda-feira, 8h à meia-noite na quinta e 8h às 13h na sexta), estarão disponíveis peixes resfriados e congelados, bem como opções que podem ser levadas para casa ou mesmo consumidas no loca: tainha assada na taquara, bolinhos, iscas e espetinhos de peixe frito. Vale lembrar que, em 2025, o período de Páscoa vai de 18 a 20 de abril.

A iniciativa é realizada por meio de parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (Smgov), e a comunidade, representada pelo Orçamento Participativo (OP) e a Colônia de Pescadores Z-5.

Estacionamento

Devido à montagem do evento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informam que o estacionamento rotativo Área Azul no Largo Glênio Peres está temporariamente desativado. O retorno está previsto para o dia 22 (terça-feira), após a desmontagem da estrutura.

Continuam disponíveis, no entanto, os estacionamentos rotativos da área da Praça 15, da avenida Siqueira Campos e travessa Francisco de Leonardo Truda, todos localizados nas imediações. Atualizações sobre o assunto são divulgadas com regularidade no site prefeitura.poa.br.

Investimento

O investimento total para este ano é de R$ 599 mil, sendo R$ 148 mil demandados pelo OP. Esse montante abrange a festa de lançamento da Feira (no início desta semana), a Feira em si e às feiras da Restinga e Extremo Sul.

Titular da SMGov, Cassio Trogildo destaca a relevância do investimento da prefeitura e a mobilização da comunidade. “Neste importante momento de reconstrução, concentramos esforços para a realização desta festa e da tradicional feira do peixe. Investimos quase R$ 600 mil nestes eventos que significam uma retomada para toda a comunidade e os pescadores da região das ilhas. É bonito ver como todos estão mobilizados para que tenhamos mais uma grande feira do peixe”.

Conforme o presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Gilmar Coelho, a expectativa é superar os números de 2024: “Estamos muito felizes com a estrutura disponibilizada, sem custo aos participantes. Todos estão se organizando para fazer uma grande feira e ultrapassar os números do ano passado”. O desempenho anterior, que ele menciona, foi de 490 toneladas em vendas. Já o movimento alcançou cerca de 500 mil visitantes.

(Marcello Campos)

