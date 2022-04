Brasil Começa a Operação Semana Santa nas estradas federais de todo o País

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

O aumento do policiamento ostensivo nas rodovias ocorre até domingo Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou, nesta quinta-feira (14), a Operação Semana Santa nas rodovias federais de todo o País. Segundo a PRF, a ação tem como objetivo promover a segurança nos deslocamentos pelas estradas.

O aumento do policiamento ostensivo nas estradas ocorre até domingo (17), com ações em locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentes graves e maior fluxo de veículos.

Dicas de segurança

A PRF deu algumas dicas para os motoristas que pegarão a estrada neste feriadão. Atenção às regras de trânsito e cuidados com o automóvel são fundamentais para uma viagem segura.

“É importante que se faça a conferência dos itens de segurança do veículo, calibrando os pneus e observando os sulcos, checando o bom funcionamento dos limpadores de para-brisas e testando o funcionamento da iluminação, como faróis, lanternas traseiras, setas, luzes de freio e ré”, afirmou a PRF.

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos: motoristas e passageiros. É também sugerido que os viajantes fiquem atentos para as regras de uso da cadeirinha para as crianças.

“É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico”, afirmou a PRF. Conforme a corporação, as ultrapassagens proibidas são as grandes responsáveis pelos acidentes graves nos trechos de pista simples. “Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura”, disse a PRF.

Um dos principais focos da polícia é combater a mistura de álcool e direção, motivo que está entre as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas. As equipes têm bafômetros à disposição.

