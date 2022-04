Saúde Anvisa recebe alerta internacional sobre salmonella em chocolate

14 de abril de 2022

O Brasil não está incluído na lista de países para os quais o produto contaminado foi distribuído

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu nesta quinta-feira (14) um alerta, divulgado pela Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar, sobre o surto de Salmonella Typhimurium em chocolates da marca Kinder.

De acordo com o comunicado, o Brasil não está incluído na lista de países para os quais o produto contaminado foi distribuído. Em nota, a agência informou que está monitorando as informações das autoridades da Europa sobre os casos de infecção pela Salmonella Typhimurium associados ao consumo de chocolates da empresa Ferrero, fabricados na Bélgica e distribuídos para diferentes países.

Os representantes da empresa Ferrero no Brasil enviaram um comunicado oficial à Anvisa no qual informaram que a contaminação ocorreu na fábrica em Arlon, na Bélgica, e que as operações no local foram suspensas.

A empresa informou ainda que iniciou o recolhimento dos produtos em todos os países de destino e que a contaminação não atinge os chocolates comercializados no Brasil.

A Anvisa informou que segue o monitoramento do caso junto à empresa e acompanha as informações veiculadas por outras autoridades internacionais. Como medida preventiva, a agência recomenda aos consumidores que tenham ou pretendam adquirir chocolates da marca Kinder que verifiquem no rótulo os dados do fabricante do produto, especialmente de Arlon, na Bélgica.

A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Ferrero do Brasil no sentido de que a companhia formalize o recall do chocolate Kinder ou apresente esclarecimentos sobre a segurança do produto no Brasil.

