Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

O Ministério da Cidadania anunciou nesta quinta-feira (14) que o valor do auxílio gás neste mês é de R$ 51, R$ 1 a menos do que o de fevereiro. O benefício é pago para 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275 milhões.

Nesta quinta-feira (14), começou o pagamento de mais uma parcela do benefício. Os primeiros a receber são os beneficiários que possuem o NIS (Número de Inscrição Social) com final 1.

O benefício foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado para ajudar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos.

O pagamento do benefício é bimestral, e o valor corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de GLP (gás liquefeito de petróleo).

