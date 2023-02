Porto Alegre Começa a pintura da fachada na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre

23 de fevereiro de 2023

Cor branca do selador substituiu o tom laranja Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A fachada da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, ganhou novos tons nesta semana, com o avanço das obras de revitalização do centro cultural. Nesta quinta-feira (23), a cor branca do selador substituiu o tradicional tom laranja, preparando a superfície para receber a pintura definitiva. O trabalho é realizado pelo consórcio RAC.

O prefeito Sebastião Melo vistoriou a obra, lembrando que os moradores da Capital querem voltar a frequentar tradicional ponto turístico junto à Orla do Guaíba. “Começamos a pintura externa da fachada de um dos maiores ícones da nossa cidade para que possamos reabrir as portas parcialmente durante o aniversário de Porto Alegre”, ressaltou.

A revitalização busca preservar o prédio, construído em 1928, com suas características originais. As melhorias abrangem a recuperação das estruturas, realocação do acesso principal e revisão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

Também serão executadas qualificação dos espaços para atividades culturais e exposições, recuperação e reabertura do terraço do 4° pavimento e acessibilidade em todos os espaços.

“Esse é mais um marco importante na obra da Usina, o início da pintura da fachada na área externa, uma das partes mais visíveis da obra, e que é importante para selar o começo do fim”, comenta o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.

Começa a pintura da fachada na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre