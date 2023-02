Inter Em processo de recuperação, volante Gabriel volta aos gramados do Inter

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Gabriel passou por uma cirurgia no joelho direito em outubro da temporada passada Foto: Ricardo Duarte/Inter Gabriel passou por cirurgia no joelho direito em outubro da temporada passada (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A notícia mais importante do dia do Inter é a volta do volante Gabriel aos gramados. O jogador estava afastado após passar por uma cirurgia no joelho direito em outubro da temporada 2022. Outra notícia foi a ausência do zagueiro Vitão por conta de um quadro febril.

Gabriel realizou corridas leves. Mesmo com a volta aos gramados, o atleta ainda não pode usar chuteiras. O volante seguirá sob observação dos fisioterapeutas e médicos.

Vitão, que foi ausência, fez os testes de Covid-19 e o resultado deu negativo. O defensor será reavaliado nas próximas horas. No momento, ele vira dúvida para a partida deste sábado (25). Se não estiver liberado, Rodrigo Moledo será o titular ao lado de Mercado.

O provável Inter para enfrentar o Aimoré deve ter: Keiller; Bustos, Moledo (Vitão), Mercado e Thauan Lara; Baralhas (Johnny), De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

