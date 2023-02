Rio Grande do Sul UFRGS abre inscrições para ingresso de refugiados

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Todo o processo é gratuito Foto: Divulgação Todo o processo é gratuito. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) abriu nesta quinta-feira (23) as inscrições para refugiados que desejam estudar na instituição. São oferecidas 121 vagas em 38 cursos de graduação.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o Edital de Ingresso de Pessoas em Situação de Refúgio e comparecer presencialmente à Divisão de Vida Acadêmica (Av. Paulo Gama, nº 110, Prédio Anexo I da Reitoria) de segunda a sexta-feira, das 9h às12h e das 14h às 17h, com a documentação necessária. O período de inscrição segue até dia 3 de março.

A inscrição é gratuita e aberta a todos os interessados que cumprirem as exigências. O processo de seleção não inclui a prova de vestibular, mas pode exigir entrevista com uma banca, apresentação de carta de intenções, prova teórica ou prova prática, dependendo do curso escolhido.

É necessário comprovar situação de refúgio no Brasil, ingresso decorrente de reunião familiar ou condição de regularizado no país por razões humanitárias. Além disso, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio. Caso a formação tenha sido feita no exterior, deve ser apresentada uma declaração de equivalência de estudos.

O edital de ingresso para refugiados existe desde 2015 na UFRGS. Após interrupção durante a pandemia, o processo foi retomado em 2022.

Cursos

Agronomia – 2 vagas

Biblioteconomia – 5 vagas

Biologia Marinha – 1 vaga

Biotecnologia – Biotecnologia Molecular – 1 vaga

Biotecnologia – Bioinformática – 1 vaga

Ciência da Computação – 4 vagas

Ciências Atuariais – 5 vagas

Ciências Contábeis – 10 vagas

Ciências Econômicas – 3 vagas

Dança – 1 vaga

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – 3 vagas

Engenharia de Alimentos – 4 vagas

Engenharia Química – 2 vagas

Fisioterapia – 2 vagas

Fonoaudiologia – 2 vagas

Geografia (bacharelado) – 2 vagas

Geografia (licenciatura) – 2 vagas

História (bacharelado diurno) – 2 vagas

História (bacharelado noturno) – 2 vagas

História (licenciatura diurno) – 1 vaga

História (licenciatura noturno) – 1 vaga

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – 10 vagas

Matemática (bacharelado diurno) – 5 vagas

Matemática (licenciatura diurno) – 5 vagas

Matemática (licenciatura noturno) – 5 vagas

Medicina Veterinária – 2 vagas

Museologia – 5 vagas

Música (licenciatura) – 2 vagas

Música (bacharelado) – 3 vagas

Odontologia (bacharelado diurno) – 1 vaga

Odontologia (bacharelado noturno) – 1 vaga

Pedagogia (licenciatura) – 5 vagas

Psicologia (bacharelado noturno) – 3 vagas

Relações Internacionais – 3 vagas

Saúde Coletiva (bacharelado noturno) – 10 vagas

Teatro (licenciatura) – 2 vagas

Teatro (bacharelado) – 1 vaga

Zootecnia – 2 vagas

