Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Renato Portaluppi foi fotografado em praia no Rio de Janeiro Foto: Reprodução Renato Portaluppi foi fotografado em praia no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após o carnaval, os jogadores do Grêmio retornaram ao trabalho nesta quarta-feira (22), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Já o técnico Renato Portaluppi estendeu mais um tempo de folga e permaneceu nas praias do Rio de Janeiro onde foi fotografado.

As atividades desta quarta-feira foram com os portões fechados, sem acesso para os jornalistas. Quem comandou o treinamento foi o auxiliar Alexandre Mendes. Quando o planejamento foi realizado, o Grêmio tinha previsto o jogo contra o Novo Hamburgo neste sábado (25). No entanto, a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) adiantou o jogo para esta sexta-feira (24).

Renato aproveitou os dias de folga do carnaval para ir ao Rio de Janeiro onde tem sua residência e foi visto na praia de Ipanema.

O próximo treino do Grêmio será nesta quinta-feira (23) com parte aberta apenas no aquecimento e depois iniciam a concentração. Renato Portaluppi deve comandar a atividade e ajustar o time que irá encarar o Novo Hamburgo, na Arena, pela 9ª rodada do Gauchão.

