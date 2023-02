Porto Alegre Princípio de incêndio em lavanderia é registrado na Santa Casa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

De acordo com a assessoria da casa de saúde, não há relatos de feridos e não houve a necessidade de retirar pacientes do local Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) no Hospital Santa Rita, no complexo Santa Casa, em Porto Alegre.

De acordo com a assessoria da casa de saúde, não há relatos de feridos e não houve a necessidade de retirar pacientes do local. O fogo originou-se na casa de máquinas da lavanderia e foi rapidamente controlado. Apenas danos materiais de pequeno porte foram constatados.

O 1º Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foi acionado para combater as chamas. Três viaturas foram utilizadas no serviço.

