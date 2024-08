Grêmio Começa a venda dos ingressos para o jogo entre Grêmio e Bahia pelo Brasileirão

Neste sábado (17), o Tricolor recebe o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, pelo Brasileirão Foto: Divulgação/Grêmio (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O retorno para Arena, em Porto Alegre, já tem data definida, 1º de setembro, e o Grêmio faz seu último jogo com o mando de campo longe de casa. Neste sábado (17), o Tricolor recebe o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão. Os ingressos já estão disponíveis para associados do Grêmio.

A venda de ingressos será realizada através do site gremio.eleventickets.com. Os torcedores que quiserem comprar ingressos precisarão possuir cadastro no site gremio.eleventickets.com antes de realizar a compra do ingresso – o acesso ao Estádio será liberado mediante a apresentação do E-ticket na tela do celular, que será disponibilizado aos torcedores no próprio site, após a confirmação do pagamento.

Na primeira fase de vendas, que iniciou nesta quarta-feira (14), a venda de ingressos será exclusiva para os associados do Grêmio. A partir de quinta-feira (15), às 14h, a venda estará disponível para todos os públicos. Os ingressos serão vendidos nos canais on-line até sábado (17), às 16h45min, mediante disponibilidade.

As bilheterias do Alfredo Jaconi estarão abertas para a venda de ingressos aos torcedores do Grêmio na sexta-feira (16/08), das 10h às 18h e no sábado (17/08), das 9h às 16h45min, mediante disponibilidade de ingressos.

ATENÇÃO: devido a capacidade do estádio, os ASSOCIADOS DO GRÊMIO NAS MODALIDADES DE CADEIRA E ARQUIBANCADA DA ARENA NÃO TERÃO ACESSO AUTOMATICAMENTE LIBERADO AO JACONI E PRECISARÃO FAZER CHECK-IN através do sistema de compra de ingressos: aqueles que estiverem com as mensalidades em dia, poderão adquirir um ingresso a CUSTO ZERO na Arquibancada do Grêmio ou nas Cadeiras Cobertas, CONFORME DISPONIBILIDADE e opção escolhida no momento da compra.

Associados do Grêmio nas modalidades Diamante e Juvenil terão 50% de desconto na aquisição de um ingresso na Arquibancada do Grêmio ou nas Cadeiras Cobertas, CONFORME DISPONIBILIDADE e opção escolhida no momento da compra.

Associado do Grêmio na modalidade Ouro terá 10% de desconto na aquisição de um ingresso na Arquibancada do Grêmio ou nas Cadeiras Cobertas, CONFORME DISPONIBILIDADE e opção escolhida no momento da compra.

Crianças até 2 anos têm livre acesso acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O Sócio infantil do Grêmio pode adquirir um ingresso com 90% de desconto em qualquer setor nas compras realizadas pelo site, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra. Para associar as crianças até 11 anos, acesse socio.gremio.net. Crianças de 3 a 11 anos, que ainda não sejam Sócios Infantis, poderão adquirir ingressos na bilheteria ao valor único de R$10,00, mediante disponibilidade e com a apresentação obrigatória dos documentos da criança e do responsável.

