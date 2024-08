Rio Grande do Sul Banrisul alcança lucro líquido de R$ 247,3 milhões no segundo trimestre de 2024

14 de agosto de 2024

Em junho, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 54,7 bilhões, com crescimento de 6,2% em relação a junho de 2023.

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 247,3 milhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 31,9% em relação ao primeiro trimestre e 9,2% superior na comparação com o mesmo período de 2023. O resultado reflete, principalmente, o crescimento da margem financeira, o menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços. O lucro líquido acumulado nos primeiros seis meses de 2024 alcançou R$ 434,9 milhões, queda de 1,1% no comparativo com o mesmo período de 2023.

Programa Reconstruir RS

O Rio Grande do Sul enfrentou, em abril e maio, um evento meteorológico extremo e sem precedentes em sua história. Diante dos vários desafios que surgiram, o Banrisul anunciou uma série de medidas emergenciais para apoiar a população e as empresas do Estado, estruturando o ambiente para a retomada econômica, no âmbito do Programa Reconstruir RS.

“O Banrisul está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, conhece a realidade local e os desafios dos setores produtivos. Em um momento de grande união de esforços, a atuação do banco é de vital importância para a reconstrução do Estado, cumprindo a sua missão de fomentar a economia, dando condições para que as pessoas e os negócios possam se reerguer”, ressalta o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

Foram desenvolvidas várias ações, como repactuação de dívidas; isenção de tarifas; adiamento de faturas de cartão de crédito; prorrogação de empréstimos consignados, de parcelas de crédito imobiliário e de financiamento rural; disponibilização de capital de giro para empresas; e linha de crédito voltada às prefeituras para colaborar com a reconstrução da infraestrutura dos municípios. O banco, ainda, começou a operar com o Pronampe Solidário e lançou a Conta Única com uma dotação de R$ 7 bilhões para o capital de giro das empresas.

Mais recentemente, em julho, o Banrisul anunciou a criação de uma linha de crédito especial, com juros subsidiados pelo governo do Estado, para apoiar a retomada de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e negócios de pequeno porte atingidos pela enchente. A linha Pronampe Gaúcho disponibilizará R$ 250 milhões em financiamentos, dos quais 40% (R$ 100 milhões) serão subvencionados pelo Estado. Com o aporte governamental, o empreendedor que pagar as parcelas em dia desembolsará um valor real, que poderá ser menor que o valor do empréstimo.

Em junho, o Banrisul anunciou a destinação de R$ 25 milhões para a retomada do setor cultural do Estado. Nesse valor, estava contemplada a doação de R$ 15 milhões para a recuperação de prédios culturais do Rio Grande do Sul afetados pelas inudações. São eles: Museu de Comunicação Hipólito José da Costa (Musecom); Memorial do Rio Grande do Sul; Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs); Museu Estadual do Carvão; Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), Cinemateca Paulo Amorim e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Crédito

Em junho, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 54,7 bilhões, com crescimento de 6,2% em relação a junho de 2023, refletindo a ampliação no saldo em crédito rural e crédito imobiliário. A maior carteira, de crédito comercial, totalizou R$ 34,1 bilhões – que corresponde a 62,4% do total de operações de crédito.

A carteira de crédito rural registrou crescimento de 23,8% em relação a junho de 2023, alcançando R$12,3 bilhões. Já o crédito imobiliário expandiu 13,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 6,2 bilhões.

