Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Vitão é titular absoluto no Internacional desde a sua chegada em 2022 Foto: Ricardo Duarte/Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A negociação entre Internacional e Betis, da Espanha, pelo zagueiro Vitão ganhou um novo capítulo. Isso porque o clube espanhol não chegou a um acordo com o Colorado com relação ao pagamento para contratar o atleta. Assim, a tendência é a de que o defensor retorne a Porto Alegre e retorne a ser opção para o técnico Roger Machado.

A última proposta do Betis de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) agradou ao Inter. Contudo, como houve desacordo na forma de pagamento, o clube espanhol mudou seu foco para outro zagueiro brasileiro. Trata-se do zagueiro Natan, que chega por empréstimo junto ao Napoli, da Itália.

O clube gaúcho divulgou comunicado, nesta quarta-feira (14), em que confirma a falta de acordo com o Betis. Além disso, que Vitão volte a ficar disponível para o comandante Roger Machado.

Confira a nota:

“Conforme comunicado anterior, o Sport Club Internacional informa que seguiu os procedimentos habituais para concluir a transferência do atleta Vitão, tendo realizado sua liberação para otimização da logística prévia para a conclusão da transação.

No entanto, devido à falta de avanço nos termos finais para a operacionalização do negócio, com modificações na estrutura proposta pelo clube de destino que não favoreciam os interesses da instituição, o jogador retorna normalmente às atividades com o elenco profissional do Clube”.

Inter comunica entrave na negociação com o Betis, da Espanha, por Vitão

2024-08-14