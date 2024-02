Rio Grande do Sul Começa em Caxias do Sul a 34ª Festa Nacional da Uva

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Evento prossegue até 3 de março, com programação variada. (Foto: Bibiana Ribeiro Mendes/Divulgação)

Em uma edição que também comemora os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos à Serra Gaúcha, a cidade de Caxias do Sul recebe a partir desta quinta-feira (15) a 34ª Festa Nacional da Uva. A feira – uma das mais tradicionais do País – prossegue até o dia 3 de março no Parque de Eventos, totalizando 18 dias de atividades variadas.

A programação inclui atrações culturais (algumas com entrada franca), empresariais, lúdicas e gastronômicas, em diversos ambientes nos pavilhões da rua Ludovico Cavinato nº 1.431 (bairro Nossa Senhora da Saúde). Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site festadauva.com.br.

Um dos destaques são os Desfiles Cênicos, com seis exibições (dias 15, 17, 21, 25 e 28 de fevereiro, mais 2 de março) pela rua Sinimbu, no Centro da cidade, às 20h. Também estão previstos shows no palco principal do parque – incluindo DJ Alok, o veterano grupo de pagode Raça Negra e artistas sertanejos, além de espetáculos de música e dança alusivos à cultura ancestral ítalo-brasileira e disputas esportivas.

A Festa também terá um espaço especialmente dedicado à gurizada. Nos comes e bebes, itens como café colonial, sagu, polenta, galeto, vinho, suco de uva e cerveja artesanal. Há, também, amplo espaço para o artesanato e concursos temáticos.

Bancas

Além de ser um local de lazer e diversão, a Festa Nacional da Uva movimenta a economia regional, com as feiras agroindustrial e multissetorial. São aproximadamente 400 expositores , que apresentarão seus produtos e serviços ao público durante a programação.

O Centro de Eventos terá novidades na forma de Exposição de Uvas, que vai simular um parreiral. Haverá ainda a Mostra de Uvas premiadas de Caxias do Sul. No mesmo local, ocorrerá a mostra de produtos de empresas patrocinadoras e também de expositores premium. No local, estará também a Praça das Cidades, com representantes de 19 municípios da região.

No Pavilhão 1, o Espaço Tendenza é destinado às marcas da serra e direcionado à exposição de representantes do design. O espaço engloba a agroindústria familiar, vinícolas e gastronomia. Já no Pavilhão 2, a Vila dos Distritos tem representantes das comunidades do Interior, além de bancas de artesanato e representantes do setor de inovação, bem como exposição de automóveis.

“Além de resgatarem pratos afetivos da nossa região, esses eventos prometem despertar a curiosidade dos visitantes. Afinal, são quantidades enormes sendo produzidas ao vivo, diante do público. Serão eventos festivos, alegres e certamente muito divertidos. Como tem que ser a nossa Festa”, ressalta Carla Pezzi, diretora-executiva do evento.

Integração

A Festa Nacional da Uva é um evento realizado a muitas mãos, reunindo a comunidade da região. O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, salienta que esse envolvimento reforçará o potencial do evento:

“Queremos desenvolver o sentimento de pertencimento das pessoas em relação à Festa. Essa promete ser uma das maiores festas da história, até pela vontade que as pessoas têm de se encontrar, de conviver. Nós queremos que toda a comunidade se envolva, porque a Festa é nossa, é do povo”.

Para o presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, a participação da comunidade é um dos aspectos mais importantes do evento: “Somos um povo acolhedor, temos gastronomia farta, belíssimos lugares e grandes histórias. A festa é comunitária, feita com muito entusiasmo, arte e cultura. Fica nosso convite para celebrar esse evento que une tradição, inovação, paixão e muita história, com toda a alegria contagiante que envolve sua realização”.

(Marcello Campos)

