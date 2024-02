Rio Grande do Sul Deputado gaúcho propõe frente parlamentar para discutir a insegurança na zona rural

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Fortalecimento da presença policial no campo é uma das pautas da iniciativa. (Foto: Arquivo/Polícia Civil)

O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) protocolou na Assembleia Legislativa gaúcha o pedido de criação da Frente Parlamentar Pela Segurança Rural. Conforme o parlamentar, o objetivo é abordar temas como o aumento da criminalidade e fortalecimento da presença policial no campo.

A medida busca, ainda, estimular políticas e investimentos voltados à prevenção de delitos e a proteção das atividades agrícolas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor e a segurança dos trabalhadores que atuam nesse ambiente.

“É uma resposta às crescentes demandas por uma abordagem mais efetiva contra o aumento da criminalidade em áreas rurais, que vem afetando diretamente agricultores e comunidades gaúchas”, ressalta o autor da iniciativa.

Ainda segundo ele, o aumento da criminalidade em áreas rurais tem gerado preocupação crescente. São relatos frequentes de furtos de gado (abigeato) e equipamento, dentre outros crimes:

“Nossa missão com a Frente Parlamentar é criar um canal de diálogo eficiente que una forças de segurança, poder público e a comunidade agrícola. Queremos unir o Parlamento gaúcho no enfrentamento dos desafios de segurança no campo para atuarmos conjuntamente na formulação e implementação políticas que garantam a segurança e o progresso do agronegócio”.

Dados oficiais apontam que o furto de gado é relativamente comum na Região Sul do País, afinal os três Estados do grupo são relevantes na pecuária nacional: juntos, têm mais de 27 milhões de cabeças de gado bovino, sem contar os demais. Somente no Rio Grande do Sul, a atividade agropecuária representa 77% da área total.

Cooperação

Martim acrescenta que a proposta inclui o estímulo à cooperação entre diferentes organizações ligadas ao agronegócio, promovendo um ambiente de discussão aberto e produtivo. “A ideia é envolver todos os atores relevantes, desde as forças de segurança até representantes do setor agrícola, para que juntos possamos desenvolver estratégias eficazes de prevenção de delitos e proteção às atividades agrícolas”.

O deputado considera a iniciativa um passo importante para tornar o Rio Grande do Sul em um ambiente mais seguro, onde os produtores rurais trabalhem sem o constante temor de serem vítimas de crimes: “Isso passa, necessariamente, por uma ação conjunta que promova tanto a segurança quanto o desenvolvimento sustentável do setor”.

(Marcello Campos)

