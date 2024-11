Porto Alegre Começa em frente ao Mercado Público de Porto Alegre a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Governador gaúcho e outras autoridades compareceram à abertura do evento. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Aberta oficialmente nessa segunda-feira (4) no largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público (Centro Histórico), a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre prossegue até sábado (9), das 8h às 19h e com entrada gratuita. São 94 expositores de diferentes regiões do Estado, oferecendo itens como frutas, legumes, verduras, pães, geleias, queijos, embutidos, mel, artesanato, flores, vinhos e sucos, dentre outros.

– A lista inclui produtos orgânicos certificados pela Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (Rama).

– O Sítio Natural, do bairro Lami (Zona Sul), comercializa hortaliças.

– A Porto Verde Orgânica, de Belém Novo (Zona Sul), tem flores e hortaliças.

– A Chácara Vila Nova Orgânicos, do bairro Vila Nova (Zona Sul), apresenta o seu tradicional sorbet à base de aipim, além de suco, açaí, geleias, morango e mudas de plantas.

– A Laticínios Benolle, de Glorinha (Litoral Norte), oferece queijos, iogurtes, doce de leite e ambrosia.

Dos 94 empreendimentos participantes, 70 são estreantes na Feira. A maioria é oriunda de pequenas propriedades. A realização do evento é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS). Constam como apoiadoras a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov) da capital gaúcha e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), que investiu R$ 400 mil na iniciativa.

Devido à presença da estrutura utilizada pelo evento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) mantém desativado até dia 18 o estacionamento rotativo Área Azul do largo Glênio Peres. É possível, no entanto, deixar os veículos em pontos mais ou menos próximos, como a Praça 15, avenida Siqueira Campos e travessa Francisco de Leonardo Truda.

Com a palavra…

Presente à abertura do evento, o governador Eduardo Leite discursou: “A feira é mais um impulso à retomada econômica pós-calamidade e ‘abre o apetite’ da população em geral sobre os produtos das agroindústrias, que passam a ser demandadas para além das feiras, com base no relacionamento estabelecido com os consumidores nessas oportunidades”.

O titular da SDR, Vilson Covatti, também se manifestou: “Essa segunda edição é um símbolo da resiliência dos nossos gigantes produtores de pequenas propriedades. É um momento ímpar para conectar a população da cidade às maravilhas produzidas no campo. Assim como a Expointer, não tenho dúvida de que essa feira se consolida como importante espaço de negócios para a agroindústria”.

Pela prefeitura, falou o secretário de Governança, Cassio Trogildo: “É mais um ano desta parceria, apoiando esta feira que deu muito certo no ano passado. Os consumidores terão uma ótima oportunidade para conhecer a nossa produção primária e saber mais sobre as propriedades localizadas nas regiões Sul e Extremo Sul da cidade”.

(Marcello Campos)

