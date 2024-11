Inter No Beira-Rio, Inter vence o Fluminense por 2 a 0 e retorna ao G4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Colorado já acumula 14 jogos sem derrotas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com gols de Rafael Borré e Bruno Henrique, o Inter venceu em casa o Fluminense por 2 a 0, na noite dessa sexta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa a equipe gaúcha em 4º lugar na tabela, com 59 pontos, novamente dentro do G4 (zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América) e com uma sequência de 14 partidas sem derrota.

Os colorados agora torcem por um tropeço do Flamengo contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (13). Isso porque o time carioca é o quinto colocado (58 pontos) e se vencer ou empatar, volta a ultrapassar o Inter – como ocorreu na rodada anterior.

A próxima partida da equipe sob o comando de Roger Machado será no dia 21 de novembro, diante do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O motivo é a nova “Data-Fifa” (período de pausa para o calendário de jogos internacionais como as Eliminatórias da Copa do Mundo).

Resumo do duelo

Sem saber o que é perder há mais de dois meses, o Inter começou a partida em cima do Fluminense, empilhando uma chance atrás da outra. Wanderson cruzou rasteiro e Manoel quase fez gol contra ao cortar para escanteio. Na sequência, o mesmo Wanderson chutou colocado de fora da área e Vítor Eudes espalmou.

Quando a bola entrou, o VAR, milimetricamente, entrou em ação. Aos 33 minutos, Borré aproveitou bom cruzamento de Bruno Tabata e cabeceou firme, mas o gol foi anulado porque o atacante colorado foi flagrado em impedimento que somente as linhas traçadas puderam verificar. Ainda antes do intervalo, Tabata chutou para defesa de Vítor Eudes.

O arqueiro do Tricolor das Laranjeiras foi um dos destaques da primeira etapa, ao fazer defesas importantes para segurar o ataque Colorado. Por outro lado, a equipe de Mano Menezes, sob pressão, só encontrou alguns espaços perto do fim da primeira etapa, especialmente com Keno pela esquerda, mas sem ameaçar o goleiro Rochet.

A situação não mudou muito depois do intervalo e o Inter abriu o placar aos 6 minutos. Bernabéi cruzou, a bola desviou em Samuel Xavier e Borré, quase em cima da linha, completou para o gol. Com a vantagem, o Inter valorizou a posse de bola e controlou o resultado.

O Fluminense, por sua vez, conseguiu crescer de rendimento após algumas alterações e passou a se arriscar mais. Marquinhos recebeu na entrada da área, puxou para o meio e finalizou nas mãos de Rochet. Na sequência, o goleiro uruguaio fez grande defesa em desvio de letra de John Kennedy.

Com o contra-ataque à disposição, o Inter liquidou a partida já nos descontos, aos 49 minutos. Bernabéi foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Bruno Henrique, que havia saído do banco de reservas, finalizar de primeira. No último lance de perigo, John Kennedy acertou o travessão porém o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

Ficha técnica

– Escalação do Inter: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão, Bernabei; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Wanderson (Gustavo Prado) e Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

–Fluminense: Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa: Bernal (Renato Augusto), Martinelli e Lima (Isaac); Guga (Marquinhos, no intervalo), Keno (Serna) e Cano (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), Daniel Luis Marques (SP), Luiz Alberto Andrini Noqueira (SP) e Caio Max Augusto Vieira (RN).

