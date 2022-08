Porto Alegre Começa em Porto Alegre a 25ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Programação temática envolve diversas Secretarias da capital gaúcha até o próximo domingo. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Com o objetivo de ampliar a visibilidade para questões que envolvem pessoas com deficiência, começa nesta segunda-feira (22) em Porto Alegre a 25ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A programação abrange diversas atividades até o próximo domingo (28) e pode ser conferida em detalhes no site prefeitura.poa.br.

A solenidade de abertura está marcada para as 10h na Praça Montevidéu (Centro Histórico), com a presença de representantes do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência (Comdepa). O colegiado é responsável pela programação do evento, em parceria com a Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Esporte, Lazer e Juventude.

O presidente do Comdepa, Nelson Kalil, destaca que a programação é diversa e atende diferentes públicos: “Cultura, saúde, educação trabalho, esporte e todas as questões que nos interessam serão exploradas nos próximos dias para contemplar a todos e promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência”.

Autor da iniciativa

O titular-adjunto da pasta de Desenvolvimento Social, Paulo Brum, é cadeirante. Quando vereador, propôs a lei que institui a Semana temática no município. Ele defende que a inclusão das pessoas com deficiência se dê a partir do reconhecimento das habilidades e competências de cada indivíduo:

“Meu desejo é que um dia não precisaremos mais de uma data para a pessoa com deficiência. Até lá, vamos debater os problemas e aplaudir as conquistas. Defendo que a sociedade e o poder público devam dar condições para que as pessoas com deficiências mostrem suas potencialidade”.

(Marcello Campos)

