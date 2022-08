Esporte Palmeiras vence o Grêmio mais uma vez e garante vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro de futebol feminino

21 de agosto de 2022

Gurias do Alviverde paulista têm agora pela frente o Corinthians. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio)

Em duelo disputado neste fim de semana pelas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Palmeiras venceu em casa o Grêmio por 2 a 1. Como o jogo de ida foi vencido pelos paulistas por 5 a 0, o Alviverde garantiu vaga na semifinal do torneio com um placar agregado de 7 a 1.

Agora, as gurias do Allianz Parque têm pela frente as arqui-rivais do Corinthians, que venceram o Real Brasília por 1 a 0, após bater a equipe do Distrito Federal por 2 a 0 no primeiro confronto.

Na outra semifinal, o São Paulo (que passou pela Ferroviária-SP) terá que encarar Inter ou Flamengo, que se enfrentam nesta segunda-feira (22) – as coloradas bateram as cariocas no primeiro jogo por 3 a 1.

Primeiro tempo

A partida começou equilibrada, com as anfitriãs inicialmente se protegendo mais do que atacando, para não deixar a classificação escapar. Até os 14 minutos, as gaúchas tentavam propor o jogo, mas sem conseguir furar o bloqueio palmeirense.

Aos 16’, as donas da casa mostraram que não estavam em campo apenas para “amorcegar” o confronto. Julia Bianchi recebeu a bola e cruzou para Carol Rodrigues, que cabeceou, estufando a rede adversária. Com isso, ela se tornou a segunda maior artilheira do Verdão na história do Brasileirão Feminino, somando 12 gols, atrás de Bia Zaneratto, (24).

Na sequência, Ary Borges, com um belo chute, tentou ampliar o placar, mas a goleira Lorena fez ótima defesa. Aos 30 minutos, as paulistas continuavam administrando bem o jogo. Enquanto isso, o Grêmio tentava sair na velocidade, mas a zaga sempre conseguia se recuperar bem.

Mas aos 36’, Caty, de cobertura, conseguiu igualar o marcador e diminuir a vantagem agregada do Palmeiras, que tentou levar vantagem ainda na primeira etapa, mas viu a falta cobrada por Andressinha ficar no “quase”.

Segundo tempo

No segundo tempo, os primeiros 10 minutos foram parecidos com os 45 iniciais. O Alviverde tentava encaixar o último passe com Bia Zaneratto e Ary Borges, principalmente, enquanto o time gaúcho buscava encontrar alternativas reativas, que não levavam muito perigo.

Aos 18’, o técnico Ricardo Belli optou por colocar Sochor e Byanca Brasil no jogo. As mudanças serviram para que o Palmeiras ficasse mais no campo de ataque e não desse maiores chances para as adversárias.

Após diversas tentativas, a pressão das anfitriãs deu resultado aos 33 minutos. Em um escanteio cobrado por Byanca, Ary Borges estava ligada e subiu sozinha para cabecear e mandar para o fundo da rede: a atacante chegou ao quarto gol somente nas partidas de ida e volta contra o Grêmio.

Depois, o jogo foi apenas cadenciado e os mais de mil torcedores presentes nas arequibancadas assistiram mais uma vitória e classificação palmeirense no torneio nacional.

