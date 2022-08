Esporte Contratação do brasileiro Casemiro pelo Manchester United deve ajudar Cristiano Ronaldo. Entenda o porquê

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Volante já foi colega do atacante português no Real Madrid. (Foto: Arquivo/Real Madrid)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A chegada do volante Casemiro ao Manchester United (Inglaterra) tem dado o que falar na mídia esportiva. Por um lado, a imprensa espanhola destaca a lacuna que o volante brasileiro deixa no meio-campo do Real Madrid – setor que nos últimos anos se destacou com o brasileiro ao lado de Toni Kroos e Luka Modric.

Além disso, pelo lado britânico muito se fala do esforço gigantesco (sobretudo do ponto-de-vista financeiro) dos “Red Devils” para fechar a nova contratação. Alguns jornalistas especializados tratam a novidade como mais que um negócio milionário do futebol europeu.

O Manchester United pagará ao Real Madrid mais de 70 milhões de euros, a fim de suprir uma área carente da equipe de Erik ten Hag com um dos mais qualificados do futebol mundial. “Casemiro trará ordem, liderança e competitividade para um time desorientado em campo”, afirmou um repórter.

A temporada começou muito mal para o United. São duas derrotas nas primeiras duas rodadas da Premier League: uma em casa para o Brighton, por 2 a 1, outra fora para o Brentford, por 4 a 0. Detalhe: o gol no primeiro jogo foi contra. Ou seja, a equipe sequer estreou para valer o marcador.

Para tal, de fato, precisarão contar com o poderio de Cristiano Ronaldo. E o fato é que o atacante português sofre consequências positivas da vinda do ex-companheiro de Real Madri. É que CR7 e seu entorno não acham alternativas para deixar o Manchester United, visto que muitos clubes já manifestaram publicamente o desinteresse em contar com o craque lusitano – e veterano.

Assim, o futuro do atacante parece cada vez mais claro: deve ficar em Manchester por mais uma temporada. É o que dizem fontes próximas. E agora, com Casemiro na equipe, o United parece sinalizar a Cristiano Ronaldo que pretende reforçar pesado, de modo a convencê-lo a aderir ao projeto de reconstrução.

Histórico do volante brasileiro

Casemiro chegou ao Real Madrid em 2013. Depois da passagem pelo Porto (Portugal) em 2014-2015, o brasileiro consagrou-se como peça-chave nas equipes vencedoras dos “merengues”. Participou de 336 partidas ao todo, fazendo 31 gols e dando 29 assistências.

Durante esse período, levantou cinco taças de Champions League e venceu o Campeonato Espanhol, a Copa e Supercopa da Espanha, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes. Um currículo e tanto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte