Porto Alegre Começa fase piloto de projeto que amplia abordagem noturna a pessoas em situação de rua em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Nos dois primeiros dias, equipe atendeu 55 pessoas que estavam no Centro Histórico e nas margens do Arroio Dilúvio Foto: Divulgação/Fasc/PMPA Nos dois primeiros dias, equipe atendeu 55 pessoas que estavam no Centro Histórico e nas margens do Arroio Dilúvio Foto: Divulgação/Fasc/PMPA

Equipes de abordagem da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) começaram nesta semana um projeto-piloto na Região Centro de Porto Alegre para busca noturna sistemática, até as 23h, de pessoas em situação de rua.

Os profissionais orientam essa população, com o objetivo de sensibilizar para que aceitem os serviços de assistência social, que incluem acompanhamento técnico, acolhimento institucional e de saúde. Na segunda-feira (04), e quarta-feira (06), o grupo atendeu 55 pessoas que estavam no Centro Histórico e nas margens do Arroio Dilúvio, sendo dez encaminhadas para albergues.

O projeto-piloto ocorre até o final de outubro. Após, a iniciativa deverá ser implantada em outras regiões da cidade, com ações diárias envolvendo 11 equipes com mais de 130 profissionais, entre assistentes sociais, educadores, pedagogos e psicólogos.

Atualmente, o serviço sistemático é realizado até as 21h na Região Centro e até as 19h em outras áreas da cidade. Após, a busca ocorre quando as equipes são acionadas pela Central de Abordagem, que recebe as demandas da população encaminhadas pelo telefone 156.

A coordenação técnica do projeto, composta por representantes do Gabinete do Prefeito, Fundação de Assistência e Cidadania, secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Segurança, Saúde e outros serviços, reforça a importância da ação estendida para possibilitar mais condições de acesso às ofertas de acompanhamento em espaços especializados.

A prefeitura possui uma rede de serviços, unidades e mais de dez modalidades de acolhimento destinadas ao atendimento às pessoas em situação de rua, como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Pop Rua, Centros POPs, albergues, abrigos, pousadas e uma casa de passagem em implantação.

Conheça a rede de proteção:

Central de Abordagem

A Central de Abordagem, localizada no Ceic (Centro Integrado de Comando de Porto Alegre), possui equipes trabalhando 24 horas, todos os dias da semana. As solicitações são realizadas por meio do telefone 156, opção 7, ou App 156+POA. Nos feriados e finais de semana, a equipe de abordagem social realiza plantão das 9h às 19h.

Rede de atendimento com acesso espontâneo

Albergues – atendimento das 19h às 7h

Dias da Cruz: (12h) – avenida Azenha, 366 – Azenha

Acolher 1: (12h) – rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Acolher 2 (12h) – rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Centros POP – das 8h às 17h

Equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

Centro POP 1 – Santana – avenida João Pessoa, 2384 – Farroupilha

Centro POP 2 – Floresta – rua Gaspar Martins, 114/120 – Floresta

Centro POP 3 – Navegantes – avenida França, 496 – Navegantes

Restaurantes Populares – ao meio-dia

Centro – rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro – rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro – rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga – Estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte – rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira).

